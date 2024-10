В Туркестане началось строительство хлопкового агропромышленного комплекса

В специальной экономической зоне Turan заложен фундамент будущего регионального хлопкового агропромышленного комплекса.

Сегодня глава региона Дархан Сатыбалды и директор ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" Сюй Цзе приняли участие в церемонии закладки капсулы многопрофильного объекта по глубокой переработке хлопка и экспорту готовой продукции.

В своем выступлении Д. Сатыбалды отметил социальную значимость этого проекта и пожелал успехов в реализации новой инициативы, которая выведет хлопководство на новый уровень.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоимость проекта, который будет реализован в следующем году, составляет 146,8 млрд тенге. В составе текстильной фабрики полного цикла будет построено 11 цехов – прядения, производства ткани, окраски, обработки. Будет создано более 2000 рабочих мест. План предусматривает производство 13 тысяч тонн пряжи в год, 50 млн метров домашнего текстиля, 7 млн комплектов постельного белья.

Причем мощность производства будет увеличиваться с каждым годом.

Строительство производственного комплекса, направленного на развитие хлопчатобумажного кластера, будет вести компания Xinjiang Lihua (Group) Co., LTD. Она работает напрямую с такими всемирно известными брендами, как Louis Vuitton и Gucci. В будущем швейные нити и ткани made in Turkestan будут продавать этим брендам-гигантам.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Туркестанская область – это единственный регион в стране, где выращивают хлопок. Здесь ведется масштабная работа по созданию хлопково-текстильного кластера. Помимо продажи хлопка-сырца, в регионе уделяют приоритетное внимание глубокой переработке волокна. Поскольку в Казахстане текстильная и швейная промышленность все еще недостаточно развита и конкурентоспособна, стоимость хлопка-сырца зависит от экспортного рынка.

Для решения проблем хлопкового сектора в прошлом году по поручению акима области была утверждена "Региональная дорожная карта развития хлопководства и поддержки хлопково-текстильного кластера до 2027 года". В соответствии с документом будет проведена масштабная работа сразу по четырем направлениям – диверсификация посевов, обеспечение семенами, внедрение новых технологий, создание хлопкового кластера. До 2027 года планируется создать девять хлопковых кластеров, что должно устранить зависимость от цен на хлопок.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Туркестанской области ежегодно хлопчатником засеивают 100 тыс. га и собирают более 300 тыс. тонн продукции. Для диверсификации посевов приоритет отдается увеличению урожайности за счет новых технологий. В этом году в городе Арыси, Жетысайском, Сауранском и Ордабасинском районах на 2,5 гектара были посеяны элитные сорта хлопка по китайскому опыту. Эта технология позволяет получать 60-65 центнеров урожая с одного гектара, экономя воду, энергию, трудовые ресурсы и минеральные удобрения. Это в 2,5 раза выше среднего показателя по области. По словам крестьян, результат поразительный!

В 2023 году в Мактааральском районе стартовал проект хлопкоперерабатывающего завода ТОО "Cotton Мақта". Предприятие оснащено современным китайским оборудованием. В прошлом году завод принял 40 тысяч тонн хлопка-сырца.