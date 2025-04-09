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Экономика и бизнес

Доначисление налогов от более чем 600 компаний: поступило 30 млрд тенге

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Вице-министр финансов Ержан Биржанов 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что от более чем 600 компаний в бюджет поступило 30 млрд тенге дополнительных налогов, передает корреспондент Zakon.kz.

В том числе 18,5 млрд тенге поступило от строительных компаний, около 3 млрд тенге – от предприятий, работающих в сфере торговли. Работа в этом направлении продолжается.

"Некоторые не согласны с нашими претензиями. Идет процесс обсуждения и заслушивания. Будем выходить на проверки и уже документально подтверждать. У нас сроки уведомлений только заканчиваются, и если они не выполняют, то мы идем на проверку. Апрель-май будем проводить проверки", – сказал Ержан Биржанов.

Он напомнил, что налоговые претензии адресовались также блогерам и фитнес-клубам. И уведомления для самостоятельного устранения ошибок выставляют по всем отраслям экономики.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 28 февраля 2025 года заявил о необходимости уплаты дополнительных сумм налогов. Требования коснулись 633 налогоплательщиков, в том числе 172 строительных компаний и 102 фирм, работающих в сфере торговли.

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Бауыржан Муканов
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