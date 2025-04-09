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Экономика и бизнес

Как американские пошлины отразятся на Казахстане, рассказал Серик Жумангарин

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:31 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса заявил, что американские пошлины на некоторые товары из Казахстана, в том числе 54% на отдельные позиции, минимально отразятся на экономике страны, сообщает Zakon.kz.

Глава МНЭ отметил, что только 4,8% казахстанского экспорта в США попало под эти пошлины. Это около 100 млн долларов.

"Честно говоря, никак не отразятся, если вкупе брать. Из почти 2 млрд оборота большая часть на сегодня – исключение. Это сырьевые товары: нефть, уран, серебро и высокоуглеродистые ферросплавы. Они в исключении, а то, что попало под пошлины на сегодняшний день, – очень низкая доля", – сказал Серик Жумангарин.

Он добавил, что с США ведутся первичные консультации. В ближайшее время будет создана рабочая группа. Диалог для защиты национальных интересов ведется через посольство Казахстана в США, переговоры и другие инструменты ВТО.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 15:31
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Ранее в МИД Казахстана прокомментировали новые пошлины от США.

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Бауыржан Муканов
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