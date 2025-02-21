В Арыси строят откормочную площадку на 50 тысяч голов КРС

В Кожатогайском сельском округе города Арысь строится откормочная площадка для крупного рогатого скота на 50 тысяч голов. Данный проект ведется за счет инвесторов. На базе ТОО "Turkestan Agro.kz" проведен пресс-тур для ознакомления с проводимой масштабной работой.

В рамках мероприятия журналисты ознакомились со строительными работами необычного проекта.

Здесь будут действовать два крупных комплекса. В нем планируется строительство хозяйства – репродуктора, занимающегося заготовкой кормовых культур методом дождевального орошения и выращиванием крупного рогатого скота мясного направления. Строительство, откорм и выпас скота в комплексе осуществляется австралийским способом. На сегодняшний день работа на территории товарищества идет полным ходом.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На первом этапе реализации проекта на откормочную площадку завезено около 600 голов крупного рогатого скота. До конца года планируется привезти 15 тысяч голов. А в 2026-2027 годах будет закуплено 35 тыс. голов. Также товариществом налажено выращивание кормовых культур для скота с применением технологий дождевания на площади 4 710 га вблизи откормочной площадки. В этом году с дождеванием на площади 500 га будет выращен корм для животных. Вся работа на откормочной площадке осуществляется в автоматической системе. Общая стоимость проекта – 16,2 млрд тенге. При полном запуске комплекса планируется создать около 100 новых рабочих мест.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Затем журналисты ознакомились с работой завода по производству сухого порошка верблюжьего молока "King Milk", расположенного в городе. Завод, который начал свою работу в феврале 2022 года, способен производить более 70 тонн сухой смеси верблюжьего молока в год. На заводе общей стоимостью 200 млн тенге в настоящее время занято 15 человек. Там производственный цикл управляется полностью цифровой технологией. В производственный цех, где перерабатывается молоко, посторонний человек, кроме технологов в спецодежде, не допускается. Требования строгие, чтобы качество готовой продукции соответствовало мировым стандартам. Разработанная готовая продукция экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья, кроме внутреннего рынка.