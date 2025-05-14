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Экономика и бизнес

Транстелеком совместно с КТЖ запустили инициативу по поиску инновационных решений в железнодорожной отрасли

Поиск инновационных решений в железнодорожной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 17:00 Фото: АО "Транстелеком"
Транстелеком совместно с КТЖ запускают масштабный отбор инновационных решений для железнодорожной отрасли. Инициатива направлена на поиск цифровых решений, которые усилят операционную эффективность, повысят безопасность и обеспечат устойчивое развитие транспортной инфраструктуры.

Проект реализуется при поддержке председателя правления КТЖ Нурлана Сауранбаева.

В приоритете следующие направления:

  • Цифровизация внутренних процессов;
  • Планирование и диспетчеризация движения;
  • Повышение качества сервиса;
  • Безопасность и управление инфраструктурой.

К участию приглашаются стартапы, технологические команды и научные группы, работающие в сферах ИИ, IoT, облачных решений, автоматизации и робототехники. Приоритет – у проектов с готовыми MVP и возможностью оперативной адаптации к реальным условиям.

Что мы предлагаем?

  • Доступ к инфраструктуре Транстелекома и КТЖ для тестирования решений в реальных условиях.
  • Возможность запуска пилотных проектов на базе объектов КТЖ.
  • Менторскую и технологическую поддержку.
  • Инструменты для масштабирования и развития, включая инвестиции.

Транстелеком и КТЖ ориентированы на практичные решения, которые можно интегрировать в действующую инфраструктуру и проверить в условиях реальной эксплуатации.

"Мы создаем возможности для технологических команд внедрять свои решения в реальную инфраструктуру. ТТС будет сопровождать на всех этапах реализации", – отметил председатель правления АО "Транстелеком" Суйениш Абдильдин.

Как стать участником?

Для подачи заявки достаточно пройти регистрацию на платформе: ventures.ttc.kz

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Айсулу Омарова
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