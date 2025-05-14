Транстелеком совместно с КТЖ запустили инициативу по поиску инновационных решений в железнодорожной отрасли
Фото: АО "Транстелеком"
Транстелеком совместно с КТЖ запускают масштабный отбор инновационных решений для железнодорожной отрасли. Инициатива направлена на поиск цифровых решений, которые усилят операционную эффективность, повысят безопасность и обеспечат устойчивое развитие транспортной инфраструктуры.
Проект реализуется при поддержке председателя правления КТЖ Нурлана Сауранбаева.
В приоритете следующие направления:
- Цифровизация внутренних процессов;
- Планирование и диспетчеризация движения;
- Повышение качества сервиса;
- Безопасность и управление инфраструктурой.
К участию приглашаются стартапы, технологические команды и научные группы, работающие в сферах ИИ, IoT, облачных решений, автоматизации и робототехники. Приоритет – у проектов с готовыми MVP и возможностью оперативной адаптации к реальным условиям.
Что мы предлагаем?
- Доступ к инфраструктуре Транстелекома и КТЖ для тестирования решений в реальных условиях.
- Возможность запуска пилотных проектов на базе объектов КТЖ.
- Менторскую и технологическую поддержку.
- Инструменты для масштабирования и развития, включая инвестиции.
Транстелеком и КТЖ ориентированы на практичные решения, которые можно интегрировать в действующую инфраструктуру и проверить в условиях реальной эксплуатации.
"Мы создаем возможности для технологических команд внедрять свои решения в реальную инфраструктуру. ТТС будет сопровождать на всех этапах реализации", – отметил председатель правления АО "Транстелеком" Суйениш Абдильдин.
Как стать участником?
Для подачи заявки достаточно пройти регистрацию на платформе: ventures.ttc.kz
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