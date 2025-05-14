Транстелеком совместно с КТЖ запустили инициативу по поиску инновационных решений в железнодорожной отрасли

Транстелеком совместно с КТЖ запускают масштабный отбор инновационных решений для железнодорожной отрасли. Инициатива направлена на поиск цифровых решений, которые усилят операционную эффективность, повысят безопасность и обеспечат устойчивое развитие транспортной инфраструктуры.

Проект реализуется при поддержке председателя правления КТЖ Нурлана Сауранбаева.

В приоритете следующие направления:

Цифровизация внутренних процессов;

Планирование и диспетчеризация движения;

Повышение качества сервиса;

Безопасность и управление инфраструктурой.

К участию приглашаются стартапы, технологические команды и научные группы, работающие в сферах ИИ, IoT, облачных решений, автоматизации и робототехники. Приоритет – у проектов с готовыми MVP и возможностью оперативной адаптации к реальным условиям.

Что мы предлагаем?

Доступ к инфраструктуре Транстелекома и КТЖ для тестирования решений в реальных условиях.

Возможность запуска пилотных проектов на базе объектов КТЖ.

Менторскую и технологическую поддержку.

Инструменты для масштабирования и развития, включая инвестиции.

Транстелеком и КТЖ ориентированы на практичные решения, которые можно интегрировать в действующую инфраструктуру и проверить в условиях реальной эксплуатации.

"Мы создаем возможности для технологических команд внедрять свои решения в реальную инфраструктуру. ТТС будет сопровождать на всех этапах реализации", – отметил председатель правления АО "Транстелеком" Суйениш Абдильдин.

Как стать участником?

Для подачи заявки достаточно пройти регистрацию на платформе: ventures.ttc.kz