Экономика и бизнес

"Алтыналмас" и акимат Павлодарской области договорились о развитии Майкаина: на проекты направят 4,6 млрд

Развитие Майкаина, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 14:59 Фото: акимат Павлодарской области
Стратегический меморандум о совместной реализации социальных проектов в поселке Майкаин подписали золотодобывающая компания АО "АК Алтыналмас" и акимат Павлодарской области.

Документ закрепляет намерение сторон работать на принципах паритетного партнерства с целью улучшения качества жизни местных жителей.

Программа социальной поддержки Майкаина рассчитана на три года и включает комплекс мер по благоустройству, реконструкции и развитию инфраструктуры. В рамках соглашения компания "Алтыналмас" направит на социальные проекты 2,2 млрд тенге, в том числе 800 млн тенге на модернизацию Центральной котельной поселка. Акимат, в свою очередь, планирует реализовать проекты на 1,85 млрд тенге и направить оставшуюся сумму на реконструкцию сетей теплоснабжения. Все работы будут выполняться при равном участии компании и органов власти на этапах планирования, реализации и контроля.

Фото: акимат Павлодарской области

В "Алтыналмас" подчеркивают, что рассматривают свое присутствие в регионе как долгосрочное партнерство. После приобретения предприятия "Майкаинзолото" компания восстановила мощности и начала модернизацию производства с применением современных технологий. Сегодня на предприятии работают преимущественно местные жители.

"Для нас это соглашение не просто формальность, а подтверждение готовности работать с властью ради будущего Майкаина. Благодаря поддержке акционеров и председателя совета директоров АО "АК Алтыналмас" Владимира Джуманбаева мы имеем возможность инвестировать значительные средства в развитие поселка, включая модернизацию Центральной котельной. Убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться большего, чем действуя поодиночке", – отметил главный исполнительный директор по финансам, член правления АО "АК Алтыналмас" Рустем Каракесов.

Фото: акимат Павлодарской области

В акимате отмечают, что реализация проектов позволит решить ряд актуальных задач поселка – от модернизации систем теплоснабжения до обновления социальной и дорожной инфраструктуры.

"Это не просто юридический документ – это конкретный план действий, объединение усилий власти и бизнеса, направленные на решение наболевших вопросов поселка – от сноса аварийного жилья и обновления системы теплоснабжения поселка до строительства новых социальных объектов и ремонта дорог", – подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Новый меморандум позволит увеличить темпы развития поселка, даст дополнительные возможности для модернизации инфраструктуры, строительства новых объектов и дальнейшего благоустройства. В ближайшее время стороны начнут разработку детальных планов по каждому проекту.

Фото: акимат Павлодарской области

Являясь социально ориентированной компанией, "Алтыналмас" последовательно реализует инициативы, направленные на развитие регионов своего присутствия. Ежегодно компания инвестирует значительные средства в улучшение условий для работы и жизни местных жителей, создавая комфортную, безопасную и современную среду в населенных пунктах, где ведется производство. Эти проекты не только повышают качество жизни и делают поселки более привлекательными для проживания, но и помогают сохранять трудовые традиции, привлекать молодых специалистов и формировать устойчивое будущее для местных сообществ.

