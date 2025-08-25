Работа для каждого: "Жастар Рухы" организовал масштабную ярмарку вакансий

В столице состоялась масштабная ярмарка вакансий, организованная молодежным крылом "Жастар Рухы" партии AMANAT при поддержке акимата города Астаны. Мероприятие посетило около 3 000 человек.

Тысячи молодых казахстанцев ищут работу, но что если работу можно найти за один день – прямо в центре столицы, среди десятков крупнейших работодателей страны? В Астане именно так и произошло. Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева на один день превратилась в крупнейшую карьерную площадку, объединив студентов, выпускников и работодателей в рамках масштабной ярмарки вакансий для выпускников школ, колледжей и вузов. Молодые люди могли напрямую пообщаться с представителями более 70 предприятий: от национальных компаний и до промышленных предприятий, узнать о возможностях трудоустройства и пройти первичные собеседования.

Фото: Али Галым

Исполнительный секретарь партии AMANAT Дәулет Кәрібек отметил особую значимость таких мероприятий именно в этом году, который объявлен главой государства Касым-Жомартом Токаевым Годом рабочих профессий. Данное решение призвано поддержать тех, кто честно работает во благо общества.

"Сегодня рабочие профессии – это не только стабильность и востребованность, но и достойная оплата, уважение и возможность карьерного роста. Важно, что молодежь все активнее идет работать в этот сектор экономики, понимая, что за ним будущее страны. Наши ярмарки вакансий помогают молодым людям найти себя в профессии, а работодателям – достойных специалистов. Но для молодежи важно не просто найти работу, но и чувствовать, что их труд ценят, что есть возможность расти и развиваться. Именно поэтому AMANAT реализует такие инициативы, чтобы каждый выпускник мог найти свое место в жизни и построить карьеру", – сказал он.

Фото: Али Галым

Кроме Астаны под эгидой "Жастар Рухы" аналогичные ярмарки в эти дни проходят во всех областных центрах страны. Планируется, что их посетят как минимум 50 тысяч молодых казахстанцев. Ярмарки вакансий проходят по принципу "одного окна": соискатели могут не только ознакомиться с предложениями компаний, но и получить справку по государственным программам поддержки молодежи – от молодежной практики до мер по обучению и открытию собственного дела.

"Я окончил колледж по специальности "электромонтер" и долго искал подходящую вакансию. Сегодня здесь я пообщался сразу с несколькими компаниями и уже получил приглашение на собеседование. Это очень мотивирует, потому что видишь реальные возможности. Впечатляет сама идея, что не тебя выбирает работодатель, а ты выбираешь среди множества вакансий", – сказал посетитель ярмарки Айдар Кенжебаев.

Фото: Али Галым

Также в рамках ярмарки представители "Отбасы банк" консультировали желающих касательно оформления ипотечных займов, представители акимата Астаны представили проект "Joltap" по содействию занятости молодежи категории NEET, а сотрудники столичного Центра трудовой мобильности проинформировали о проектах для выпускников "Первое рабочее место" и "Молодежная практика". Кроме того, в ходе ярмарки посетителей проинформировали о возможностях переезда в другие регионы страны.

"Прииртышье – это традиционно промышленный регион, и вакансий у нас много. С недавних пор город Астана также подпадает как регион выбытия в рамках программы добровольного переселения, или, как ее принято в народе называть, с юга на север. В рамках данной программы обязательно, конечно, предусмотрены меры государственной поддержки, такие как субсидии на переезд, на каждого члена семьи предоставляется при переезде в течение года компенсация аренды жилья. Кроме того, есть сертификат экономической мобильности, это когда государство покрывает 50% суммы при покупке жилья", – сказал заместитель директора Центра трудовой мобильности по Павлодарской области Казбек Жомартов.

Фото: Али Галым

На ярмарке также работала специальная палатка "Таза Қазақстан", где собирали пластик для переработки и рассказывали о зеленых технологиях. Такой экологический уголок показал, что забота о будущем страны – это не только трудоустройство молодежи, но и формирование экологической культуры.

Проект "Жастарға жұмыс", реализуемый партией AMANAT совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, показал свою эффективность. Только за последние два года проведено свыше 1,5 тыс. мероприятий с охватом около 150 тыс. молодых людей. Организовано порядка 200 ярмарок вакансий, в которых приняли участие более 5,2 тыс. организаций, трудоустроено свыше 55 тыс. молодых граждан. Для охвата удаленных населенных пунктов мобильные выездные группы "Жастар Рухы" посетили более 150 сел, проконсультировали 55 тысяч человек по социально-трудовым вопросам.

Фото: Али Галым

Таким образом, инициатива партии AMANAT становится частью реализации стратегической цели, поставленной главой государства в своей предвыборной программе: обеспечить занятость не менее 2,3 млн молодых людей к 2029 году.