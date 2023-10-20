"Жастар Рухы" объявляет "войну" вандализму

"Нет вандализму!" – под таким девизом члены молодежного крыла "Жастар Рухы" партии Amanat объявили о старте масштабной республиканской акции по защите исторического, культурного и природного наследия Казахстана от вандализма.

Как особо отмечал глава государства Касым-Жомарт Токаев на последнем заседании Национального курултая, трепетное отношение к своей земле и стране – одно из самых значимых качеств личности "Адал азамат".

Однако в последнее время участились сообщения об актах вандализма, в особенности – на территории заповедников, природных парков и сакральных мест. Поэтому в целях привлечения внимания общественности к вопросам сохранения исторических памятников и, в целом, формирования ответственного отношения к своей природе и истории молодежное крыло "Жастар Рухы" запускает акцию по защите памятников и объектов национального достояния от вандализма.

В частности, активисты будут очищать памятники от загрязнения по всей стране, приводить в порядок прилегающую территорию и вместе с этим изучать историю, традиции и обычаи родного края.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Так, сегодня более 50 жастарруховцев приступили к очистке скалы "Жумбактас" и других объектов на территории Государственного национального природного парка "Бурабай". Это каменное образование является не только исторической достопримечательностью, но и предметом нематериального культурного наследия. В акции принимают участие специалисты Национального парка и областного центра по охране культурного наследия, которые оказывают методическую помощь волонтерам и обеспечивают общее сопровождение.

По словам заместителя председателя молодежного крыла "Жастар Рухы" партии Amanat Акерке Искандеровой, данная акция является не просто проявлением гражданской ответственности, но и реальным вкладом в охрану народного достояния.

"Подобные памятники представляют собой наследие всех казахстанцев, ведь это то, что формирует национальную идентичность. Недаром президент сказал, что человек, искренне любящий свою Родину, всячески оберегает природу своей страны. Думаю, что в этом и заключается патриотизм, который мы стремимся развивать и продвигать в обществе. Данная позитивная акция объединяет казахстанцев вокруг общих ценностей. И мы, как граждане Казахстана, считаем важным поддержать идею главы государства и приглашаем неравнодушных граждан, общественные организации и всех, кто ценит наше культурное и природное наследие, присоединиться к нам. Особенно в преддверии главного праздника страны – Дня Республики", – сказала она.

Акерке Искандерова добавила, что подобные акции также призваны укрепить в обществе экологическую культуру. Еще в прошлом году по поручению президента страны на XXII съезде партии Amanat был дан старт проекту по экологическому воспитанию "ТазаLike". Активистами и сторонниками молодежного крыла за период реализации проекта по республике проведено около тысячи экологических акций с участием более 80 тыс. человек.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Активист "Жастар Рухы" Жасулан Рахимов считает, что бороться с вандализмом можно только совместными усилиями.

"Иногда удивляет поведение отдельных личностей в таких местах. Люди приезжают отдохнуть, но это не значит, что можно вести себя как вздумается и портить природу. Они должны не просто стыдиться своего поведения, но и нести ответственность по закону, платить высокие штрафы. Мы должны содержать в чистоте великую землю наших предков", – сказал он.

Сохранение природы для будущих поколений – одна из ключевых задач предвыборной программы Amanat. Так, программой предусмотрено проведение постоянного партийного контроля за качественной реализацией природоохранных мероприятий.