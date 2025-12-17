Как горно-металлургический сектор создает возможности для МСБ

Сегодня горно-металлургические предприятия – драйверы предпринимательской активности в регионах. В их орбите появляются сотни малых компаний, которые получают заказы, создают рабочие места и растут вместе с промышленными флагманами.

Как именно формируется этот эффект, показывают кейсы ведущих компаний ГМК.

Этому способствует и политика "пояса МСБ". Если раньше сотрудничество с местными предпринимателями зависело от инициативы компаний, то теперь долгосрочные оффтейк-контракты и локальные цепочки поставок стали обязательными. Для моногородов это означает стабильную занятость и понятные перспективы для бизнеса.

На практике это выглядит так. "Казахмыс" за девять месяцев 2025 года закупил товаров, работ и услуг на 450 млрд тенге. Доля отечественного производства и услуг внутристрановой ценности достигла 79%. В системе закупок компании более 1,4 тыс. поставщиков, многие из них – малые предприятия, которые благодаря долгосрочным контрактам могут планировать рост и расширять производство.

"Алтыналмас" пошел еще дальше: 99% его закупок приходится на казахстанских поставщиков (объем закупок за 9 месяцев 2025 года – 42,1 млрд тенге). Компания сотрудничает с более чем 80 компаниями из сегмента МСБ. Только за 2025 год приобретено товаров и услуг у 68 малых предприятий на сумму свыше 1 млрд тенге. В основном это заказы в логистике, транспорте, бытовых услугах и организации производственных процессов.

Крупнейший игрок сектора ERG в 2024 году приобрел у казахстанских компаний товары и услуги на сумму 1,27 трлн тенге (75% от общего объема закупок). В цепочке поставок более полутора тысяч компаний, включая индивидуальных предпринимателей. Малый бизнес здесь работает в самых разных нишах: от ремонта горной техники и строительства до питания, логистики и экологического аудита.

У KAZ Minerals ставка сделана на локализацию сервисов. В 2024 году группа закупила товаров и услуг на 507 млрд тенге, больше половины – у отечественных производителей. Вокруг проектов компании в Караганде, Алматы и других городах появились сервисные центры по ремонту и восстановлению техники и оборудования. Это сотни рабочих мест и новые компетенции, которые раньше приходилось "покупать" за рубежом.

"Казцинк" ежегодно размещает заказы почти у трех тысяч казахстанских компаний. В 2024 году объем таких закупок превысил 800 млрд тенге – две трети всего портфеля. Компания не просто закупает, а помогает партнерам расти через оффтейк-контракты, трансфер технологий и обучение. В результате импортные позиции замещаются локальным производством.

Свою нишу активно формирует и Тау-Кен Самрук. В 2024 году компания закупила у отечественных поставщиков товаров и услуг на 1,17 трлн тенге, а в 2025-м объем вырастет до 1,4 трлн. Малый бизнес здесь задействован по всей цепочке – от геологоразведки и бурения до питания, охраны и лабораторных услуг.

В итоге ГМК сегодня – это мощный мультипликатор для экономики. Каждая единица стоимости, произведенная в ГМК, стимулирует рост экономики через сопутствующие отрасли, создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Так, например, по данным исследования компании ERG по оценке полного вклада Группы в социально-экономическое развитие Казахстана за 2022 год, каждые 100 тенге выпуска компании в экономике страны дополнительно создают 76 тенге выпуска в других отраслях экономики.

Эксперты подсчитали, что одно рабочее место в ГМК формирует 2-3 рабочих места в смежных секторах – от логистики и сервиса до пищевого и бытового обслуживания. К примеру, свыше 60 тыс. сотрудников ERG обеспечивают еще 116 тыс. косвенных рабочих мест, а исследование KPMG для "Казахмыса" показало, что 200 тыс. работников ГМК формируют около 600 тыс. рабочих мест в смежных секторах.

Сильный ГМК и активный малый бизнес вокруг него – залог рабочих мест, новых компетенций и стабильного будущего регионов, в которое стоит вкладываться уже сегодня.