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Экономика и бизнес

В Караганде презентовали научно-технологический центр для горной отрасли

Научно-технологический центр для горной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 16:44 Фото: Казахмыс
Корпорация "Казахмыс" запустила в Караганде R&D-центр – площадку для разработки и внедрения решений в горно-металлургической сфере. Он создан на базе компании "КазГидроМедь".

На презентации центра присутствовали представители Министерства промышленности и строительства, Министерства науки и высшего образования, а также крупных горнодобывающих компаний и исследовательских институтов.

Гостям показали лаборатории минералогии, химического анализа, гидрометаллургии, а также мини-обогатительную фабрику. Центр оснащен редким для Казахстана оборудованием, позволяющим проводить точные исследования физико-химических свойств руд и производственных отходов.

Представители министерства промышленности РК предложили расширить деятельность центра, включив в нее полиметаллы и редкоземельные элементы. В "Казахмысе" заявили о готовности развивать площадку как межотраслевой научно-технологический хаб, открытый для новых инициатив.

Фото: Казахмыс

Как появилась идея

R&D-хаб стал продолжением серии хакатонов, проведенных "Казахмыcом" совместно с Министерством науки. Первый прошел в Жезказгане, а в ноябре 2024 года концепцию центра представили на заседании Высшей научно-технической комиссии при Премьер-министре, где проект получил одобрение.

В феврале 2025 года в Караганде на втором хакатоне обсуждали технологии выщелачивания медных руд. В марте прошла техническая презентация будущего центра на площадке "КазГидроМедь".

Фото: Казахмыс

Чем займется центр

Приоритетные направления: технологии подземного и поверхностного выщелачивания, оптимизация добычи и переработки, извлечение металлов из бедных руд и отходов, экологические решения и цифровизация.

Центр станет площадкой для прикладных исследований, тестирования идей, отобранных на хакатонах, и внедрения новых производственных решений. Один из ключевых акцентов – повышение эффективности извлечения металлов и привлечение международных партнеров.

"Казахмыс" приглашает горнодобывающие компании и научно-исследовательские организации Казахстана присоединиться к проекту. Центр открыт для совместной работы и может стать главной платформой по разработке и внедрению технологий в области выщелачивания и переработки руд.

Фото: Казахмыс

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Айсулу Омарова
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