Экономика и бизнес

БНС опубликовало данные по инфляции за 2025 год

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 18:15 Фото: Zakon.kz
Месячная инфляция за декабрь 2025 года составила 0,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,7%, платные услуги – на 0,6%, сообщает Zakon.kz.

По информации БНС АСПиР РК, за прошедший месяц цены на апельсины снизились на 2,6%, морковь – на 2%, сахар – на 1,3%, яйца – на 0,1%. Цены подорожали на молоко концентрированное на 2,1%, сыр твердый – на 1,8%, овощные соки – на 1,6%.

"Цены на отдельные виды лекарств снизились: супрастин – на 18,5%, энап – на 5,2%, канефрон – на 1,4%, йодомарин, азитромицин – по 0,9%. Автомобили подешевели на 0,4%, электроприборы – на 0,9%. Цены на смартфоны подорожали на 0,9%, товары личной гигиены – на 1,1%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из коммунальных услуг наблюдается удешевление тарифов на водоотведение – на 2,4%, холодную воду – на 0,9%. За месяц подорожали услуги такси – на 1,8%, посещение бани – на 2,1%, услуги кинотеатров – на 2,9%.

"Годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%. Цены на продовольственные товары за прошедший год подорожали на 13,5%, непродовольственные товары – на 11,1%, тарифы на платные услуги выросли на 12%", – добавили в БНС.

Из продуктов питания снижение цен в годовом выражении зафиксировано на помидоры на 7,9%, рис – на 4,8%, огурцы – на 4,7%, перец сладкий – на 2,7%, курагу – на 2%. Цены выросли на виноград – на 7,7%, чай зеленый – на 7,9%.

Среди непродовольственных товаров удорожание цен зафиксировано на крем для обуви на 10,8%, смеситель для раковины – на 8,5%, электродрель – на 6,6%.

За 2025 год в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы снизились на холодную воду на 13,1%. Цены на ремонт обуви на 10,1, почтовые услуги – на 8,9%, автострахование – на 6,5%.

Среди регионов низкая годовая инфляция наблюдается в городе Алматы и Костанайской области – по 11,7%, а также в области Абай, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях – по 11,8%.

Ранее была названа точная численность населения Казахстана.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
