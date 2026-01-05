Названа точная численность населения Казахстана
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 5 января 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно статданным, на 1 декабря 2025 года численность казахстанцев составила 20 478 879 человек (10 468 756 женщин, 10 010 123 мужчины), в том числе:
- городское население – 13 013 064,
- сельское население – 7 465 815.
На начало прошлого года в Казахстане проживало 20 283 399 человек. Таким образом, общий прирост населения с начала 2025-го составил 195 480 человек, в том числе за счет:
- естественного прироста – на 181 699 человек,
- миграции – на 13 781 человек.
По данным бюро, лидерами по численности населения являются 7 регионов республики:
- Алматы – 2 345 012 человек.
- Туркестанская область – 2 148 168 человек.
- Астана – 1 630 640 человек.
- Алматинская область – 1 592 652 человека.
- Шымкент – 1 291 011 человек.
- Жамбылская область – 1 215 892 человека.
- Карагандинская область – 1 131 438 человек.
В топ-3 самых малонаселенных областей вошли:
- Область Улытау – 219 200 человек;
- Северо-Казахстанская область – 514 732 человека;
- Область Абай – 596 000 человек.
Фото: stat.gov.kz
О том, как менялась численность казахстанцев с конца XIX века, можете узнать здесь.
