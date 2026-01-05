Названа точная численность населения Казахстана

Сегодня, 5 января 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, на 1 декабря 2025 года численность казахстанцев составила 20 478 879 человек (10 468 756 женщин, 10 010 123 мужчины), в том числе:

городское население – 13 013 064,

сельское население – 7 465 815.

На начало прошлого года в Казахстане проживало 20 283 399 человек. Таким образом, общий прирост населения с начала 2025-го составил 195 480 человек, в том числе за счет:

естественного прироста – на 181 699 человек,

миграции – на 13 781 человек.

По данным бюро, лидерами по численности населения являются 7 регионов республики:

Алматы – 2 345 012 человек. Туркестанская область – 2 148 168 человек. Астана – 1 630 640 человек. Алматинская область – 1 592 652 человека. Шымкент – 1 291 011 человек. Жамбылская область – 1 215 892 человека. Карагандинская область – 1 131 438 человек.

В топ-3 самых малонаселенных областей вошли:

Область Улытау – 219 200 человек; Северо-Казахстанская область – 514 732 человека; Область Абай – 596 000 человек.

Фото: stat.gov.kz

