Общество

Названа точная численность населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:41 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 5 января 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные о численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, на 1 декабря 2025 года численность казахстанцев составила 20 478 879 человек (10 468 756 женщин, 10 010 123 мужчины), в том числе:

  • городское население – 13 013 064,
  • сельское население – 7 465 815.

На начало прошлого года в Казахстане проживало 20 283 399 человек. Таким образом, общий прирост населения с начала 2025-го составил 195 480 человек, в том числе за счет:

  • естественного прироста – на 181 699 человек,
  • миграции – на 13 781 человек.

По данным бюро, лидерами по численности населения являются 7 регионов республики:

  1. Алматы – 2 345 012 человек.
  2. Туркестанская область – 2 148 168 человек.
  3. Астана – 1 630 640 человек.
  4. Алматинская область – 1 592 652 человека.
  5. Шымкент – 1 291 011 человек.
  6. Жамбылская область – 1 215 892 человека.
  7. Карагандинская область – 1 131 438 человек.

В топ-3 самых малонаселенных областей вошли:

  1. Область Улытау – 219 200 человек;
  2. Северо-Казахстанская область – 514 732 человека;
  3. Область Абай – 596 000 человек.

Фото: stat.gov.kz

О том, как менялась численность казахстанцев с конца XIX века, можете узнать здесь.

