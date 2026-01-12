Немецкие голштины прибыли в СКО: регион укрепляет лидерство на молочном рынке

Утро на новой молочно-товарной ферме в районе имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области началось с символичного события: на объект мощностью 1 200 голов прибыла первая партия племенных нетелей голштинской породы из Германии - 165 голов.

Это не просто пополнение стада: вместе с животными запускается полноценная производственная цепочка.

Строительство молочно-товарной фермы ТОО "Буденное-СК" стало одним из шагов по укреплению статуса СКО как ведущего молочного региона страны. Проект стартовал в мае 2023 года и был завершен в августе 2025. Комплекс позиционируется как высокотехнологичный: с автоматизированными системами управления стадом, цифровым контролем ключевых процессов, мониторингом здоровья животных и качества продукции. Производственная инфраструктура готовилась заранее – формировалась кормовая база, подбирался персонал, устанавливалось оборудование. Как отмечает руководитель комплекса, "входной билет" для открытия объекта обошелся в 10 млрд тенге. Примечательно, что перерабатывающие предприятия проявили интерес к партнерству с ТОО еще до прибытия голштинов.

"Очень рады этому началу. В комплексе все готово для коров, для молодняка встроенный комбикормовый завод, набран штат. Первая партия, как я сказал 165 голов. До апреля будет 660. До лета мы укомплектуемся на 1000 голов. Отел коров начнется уже в марте. И там дальше плавно по 50 голов в месяц. Эта порода уже всем известная, весь мир с ней работает. Больше молока, чем эта порода никто не дает. Все рекорды, которые ставятся в молочном направлении – именно голштины. Все будет зависеть от коллектива, который будет работать, но она по 40 литров в день уже по Казахстану дает. Это не одна корова, а в комплексе на поголовье", – рассказывает руководитель молочно-товарного комплекса Олег Колодько.

Доставить животных из Германии в Казахстан оказалось задачей не из простых. Представительницы голштинской породы сначала добирались до Бельгии, затем вылетели в Казахстан. Их встретили в Караганде и далее отправили в СКО.

"Это наша первая поставка на это хозяйство, но мы очень надеемся, что не последняя. У нас заключены договоры на следующие поставки. Эта порода – молочная машина. Кто хочет производить молоко, тот покупает голштинскую породу – она номер один во всем мире. Вообще с Казахстаном мы работаем давно. С удовольствием принимаем участие в программе по развитию молочного производства в Казахстане. Мы готовы поддержать эти все проекты, так как видим перспективу", – делится менеджер по экспорту GMBX "Masterrind" (Германия) Юлия Вейбер.

В хозяйстве отмечают, что проект решает сразу несколько задач: создание рабочих мест, развитие сельской экономики, обеспечение сырьем переработчиков и продовольственная безопасность. В 2026 году предусмотрен поэтапный завоз 660 племенных нетелей из Германии, а также ожидается поставка 330 голов из Дании.

"Президент уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства и животноводства. Мы получили субсидию от министерства сельского хозяйства. Кроме того, со стороны области через СПК выделено 3,5 млрд тенге. Еще 1 млрд тенге направили на строительство. Что касается поголовья: в феврале планируем завезти 660 голов. В апреле-мае ожидаем еще 330 голов из Дании. Корма заготовлены – сено для скота готово. Сейчас на ферме работают 25 человек, впереди – набор еще 75 сотрудников. Для нас это в первую очередь вопрос продовольственной безопасности. Земельный фонд – более 20 тысяч гектаров, все работы ведутся, техника обновляется, есть новые машины и оборудование", – рассказывает замдиректора по производству ТОО "Буденное-СК" Макзум Дюселеков.

Развитие отрасли в регионе подкрепляется системными мерами поддержки. В рамках программы "Тиражирование опыта Северо-Казахстанской области" в 2023-2024 годах на развитие АПК было направлено 23 млрд тенге. Средства позволили реализовать 23 инвестпроекта с общей численностью поголовья 14 тыс. голов и мощностью 73 тыс. тонн молока в год. Проектная мощность комплекса "Буденное-СК" составляет 10 тыс. тонн молока в год.

Сегодня в СКО производством молока занимаются более 118 агроформирований, включая 50 современных молочных комплексов. Новые фермы в регионе создаются с поголовьем от 600 голов, что обеспечивает устойчивость производства и внедрение современных технологий.