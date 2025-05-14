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Экономика и бизнес

В Карагандинской области открыли современную молочно-товарную ферму

В Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 16:32 Фото: акимат Карагандинской области
В селе Кобетей Нуринского района Карагандинской области открылась молочно-товарная ферма на 1 100 голов. Объект оснащен по европейским стандартам и станет одним из крупнейших в регионе.

Инвестиционный проект реализовало ТОО "Рамадан МФ" совместно с сельхозпредприятием "Черниговское и К". При выходе на полную мощность в год будет сдаваться порядка 9 тысяч тонн молока. На эти объемы планируется выйти уже в следующем году.

Продукция будет поставляться на молокоперерабатывающие предприятия Карагандинской области и Астаны.

Фото: акимат Карагандинской области

На новом предприятии побывал и поздравил сельчан аким области Ермаганбет Булекпаев.

"Сегодня мы открываем современную молочно-товарную ферму – важный объект, который станет не просто новым производственным звеном, а настоящим центром экономической активности в селе. Здесь будет создано порядка 60 рабочих мест. Но самое важное – это возможность для молодежи оставаться в родных местах, работать, развиваться и зарабатывать достойно. Я убежден: именно такие проекты формируют новую экономику села. Там, где есть работа, будет и школа, и детский сад, и полноценная жизнь", – сказал глава региона.

Фото: акимат Карагандинской области

Строительство МТФ велось с 2023 года. Заместитель директора по развитию животноводства ТОО "Рамадан МФ" Арман Нуржанов сообщил, что в настоящее время закупили первую партию коров голштинской породы.

Она известна как одна из самых молочных в мире.

Ферма оснащена современным европейским оборудованием для содержания и доения животных, все процессы автоматизированы, в помещениях установлен климат-контроль. Также предусмотрено собственное производство кормов.

Фото: акимат Карагандинской области

Штат уже укомплектован специалистами. При наборе работников приоритет отдан местным жителям.

"Очень приятно, что такая большая молочно-товарная ферма открылась именно в нашем районе. Раньше 27 тонн молока в сутки давал весь район, а теперь одна ферма. Здесь все воплощено на одной площадке. Создана кормовая база. Появились новые рабочие места. Это говорит о социальной ответственности, которую взяли на себя бизнесмены", – отметил почетный гражданин Карагандинской области и Нуринского района Георгий Прокоп.

В целом проект отразится на развитии аграрного сектора области.

Фото: акимат Карагандинской области

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Айсулу Омарова
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