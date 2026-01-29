Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов (СИИ) при президенте, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе правительства 29 января 2026 года, рассмотрены вопросы поддержки инвесторов и совместного формирования в Казахстане высокотехнологичных производств нового поколения с широким применением искусственного интеллекта и цифровых решений.

По поручению главы государства правительством ведется работа по внедрению проактивной инвестиционной политики. Развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация определены одним из национальных приоритетов. Для реализации поставленных задач выстроена институциональная архитектура: создан Совет по развитию ИИ при президенте с участием международных экспертов и действует Цифровой штаб. Для укрепления цифрового кластера открыт международный центр ИИ Alem.ai, параллельно реализуются инфраструктурные проекты, включая "Долину ЦОДов", а также экосистему Astana Hub. Для масштабирования технологических проектов запущен Фонд венчурных инвестиций как акселератор стартапов. На казахстанский рынок уже пришли компании-единороги с оценкой более 1 млрд долларов, включая Playrix, Mytona и NetCracker.

"Реализуемая в соответствии с установками президента страны стратегия нацелена на опережающее развитие цифрового сектора и доведение объема экспорта IT-услуг до 1,2 млрд долларов в текущем году. В целом цифровая трансформация и развитие ИИ для нас являются важным элементом устойчивого экономического роста, повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. При этом правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны", – отметил Олжас Бектенов, обращаясь к участникам заседания.

Премьер-министр заслушал результаты реализации поручений по итогам 37-го пленарного заседания совета. В 2025 году в рамках укрепления инвестиционной привлекательности Казахстана были утверждены новые правила выдачи инвесторской визы. Внедрена "золотая виза", предусматривающая вид на жительство сроком до 10 лет для иностранных граждан.

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров доложил, что принимаются меры по регулированию использования сертифицированных облачных сервисов с учетом требований национальной безопасности. В связи с изменениями Налогового кодекса проведены встречи с представителями СИИ для разъяснения новых норм и обсуждения актуальных вопросов, поднимаемых иностранной стороной.

О ходе подготовки к 38-му пленарному заседанию совета доложил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. На сегодня в Казахстане сформирована правовая и технологическая база цифровой страны: президентом Касым-Жомартом Токаевым подписан Цифровой кодекс, последовательно внедряются решения на основе искусственного интеллекта, развиваются отечественные большие языковые модели и цифровые сервисы государства. В фокусе внимания – развитие человеческого капитала и укрепление цифрового кластера.

На заседании заслушаны доклады совместных рабочих групп по реализации инвестиционной политики; вопросам энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли; вопросам трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы; цифровизации; вопросам здравоохранения и развитию фармацевтической промышленности. Затронуты вопросы таможенной стоимости товаров и нейтральности НДС, регулирования выбросов метана в нефтегазовом секторе с учетом международной практики, внесены предложения по визовой поддержке иностранной рабочей силы, организации наставничества. В части регулирования публичных облачных сервисов отмечена необходимость баланса между инновациями и безопасностью, в вопросах здравоохранения подчеркнута важность развития государственно-частного партнерства в профессиональной подготовке, программы стажировок и дуального образования.

С комментариями по поднятым инвесторами вопросам выступили руководства министерств национальной экономики, энергетики, труда и социальной защиты населения, искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения.

Особое внимание уделено внедрению цифровых решений в энергетическую отрасль. Отмечена высокая эффективность успешно применяемой ИИ-дефектоскопии воздушных линий электропередачи. В рамках пилотного проекта за 2 дня было обследовано 618 опор ЛЭП, обработано свыше 2 тыс. изображений и выявлено почти 7 тыс. дефектов. Точность распознавания типовых повреждений достигает 98%, включая загрязнение и разрушение изоляторов, деформации опор, отсутствие креплений и риски обрывов. Дополнительно внедрение тепловизионных и лидарных систем усилило эффект цифровизации, позволив перейти к комплексной диагностике. Параллельно в тепловых сетях реализуется роботизированная внутритрубная диагностика на основе акустического резонанса. Решение позволяет обследовать трубопроводы изнутри без их вскрытия и проводить ремонтные работы адресно. Пилотный проект в Шымкенте в 2025 году показал экономию более 70% при обследовании 1,2 км теплосетей. Кроме того, в газовой отрасли внедрен ИИ-ассистент для автоматического распознавания показаний газовых счетчиков по фотографии в мобильном приложении. Решение доказало свою эффективность в снижении нагрузки на операторов и минимизации ошибок, связанных с человеческим фактором.

Широкий круг вопросов обсужден в ходе открытого диалога с иностранными инвесторами.

Корпорация Marubeni выразила интерес к участию японских компаний в сфере ИИ и цифровых технологий, включая возможность их применения для поддержки социально уязвимых групп. Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития приведены в пример практические кейсы ИИ на базе "Цифровой карты семьи" в Smart Data Ukimet, а также отмечено развитие "Социального кошелька".

Компания Polpharma подняла вопросы безопасности пациентов и борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами. Министерство здравоохранения сообщило о внедрении обязательной маркировки препаратов с 1 июля 2024 года и планах внедрения риск-ориентированного механизма отбора медикаментов с рынка.

Также компаниями CNPC, EY, JP Morgan, Kazzinc (Glencore) актуализированы вопросы тарифов на транспортировку нефти, модернизации требований по локализации данных и их трансграничной передаче, налогообложения в горно-металлургическом комплексе и другие.

По итогам заседания премьер-министр поручил государственным органам и организациям совместно с ассоциацией "Казахстанский Совет иностранных инвесторов" проработать все озвученные вопросы и рекомендации.

В рамках Совета иностранных инвесторов состоялись встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с главами иностранных компаний.

На встрече с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом обсуждены перспективы стратегического партнерства Казахстана с ЕБРР, включая приоритетные сферы. Отмечено, что за весь период работы банка в стране сформирован пул из 345 проектов на сумму свыше 12 млрд долларов.

Рассмотрен новый формат взаимодействия с международными финансовыми институтами: теперь работу будет регулировать Координационный совет под председательством премьер-министра.

Подчеркнута готовность правительства РК обеспечить поддержку для бесперебойной реализации совместных инициатив.

В ходе встречи с президентом холдинга Beeline Kazakhstan Евгением Настрадиным обсуждены вопросы дальнейшего развития цифровой инфраструктуры и реализации совместных проектов VEON Group в Казахстане.

Отмечен вклад компании в обслуживание более 11 млн абонентов и участие в инициативах по цифровой инклюзии и повышению цифровой грамотности.

Премьер-министр подтвердил готовность правительства оказать необходимую поддержку и поручил профильным министерствам проработать озвученные предложения, включая новые инновационные проекты с применением ИИ и цифровых решений.

