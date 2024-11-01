К иностранным инвесторам обратился Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на VII Kazakhstan Global Investment Roundtable "Investment trends – Future vision" 1 ноября 2024 года рассказал, как Казахстан привлекает инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что в Казахстане была принята обновленная Концепция инвестиционной политики. Она направлена на запуск нового инвестиционного цикла и выполнение стратегических задач, установленных Национальным планом развития Казахстана до 2029 года.

Параллельно, по его словам, ведется работа над обновлением Налогового кодекса страны, целью которого является модернизация налоговой системы и администрирования.

"Правительство продолжает принимать системные меры для реализации инвестиционной политики. Во-первых, создаются необходимые инфраструктурные условия и действуют эффективные меры поддержки инвестиционных проектов. В этом году принят Национальный инфраструктурный план, который позволит сформировать устойчивый каркас для будущего развития. Также важно отметить имеющиеся возможности в специальных экономических зонах Казахстана. Сегодня насчитывается 14 таких зон, каждая из которых специализируется на определенной отрасли – от машиностроения и металлургии до IT и портово-логистических услуг", – отметил Олжас Бектенов.

По его словам, в рамках господдержки инвесторы освобождены от налогов и таможенных пошлин, предоставляются натурные гранты в форме земельных участков. Для стратегических инвесторов предоставляются индивидуальные меры поддержки через Соглашения об инвестициях, которые гарантируют стабильность его условий на 25 лет и налоговые преференции.

"Важным приоритетом для нас является развитие отечественной промышленности. Отечественные компании, работая в цепочке поставок с крупными инвесторами, перенимают опыт и повышают стандарты качества. Крупные инвестпроекты мультипликативно влияют на развитие пояса МСБ, способствуя формированию диверсифицированной экономической экосистемы. Мы стремимся к тому, чтобы с развитием иностранных производств в Казахстане росла и доля казахстанского содержания в продукции. С целью продвижения отечественной промышленности планируется довести долю оффтейк-контрактов в закупках до 10%", – подчеркнул Олжас Бектенов.

При этом, как отметил глава Кабмина, особое внимание уделяется поддержке казахстанских кадров.

Также, по его словам, правительство проводит работу по снижению административных барьеров для бизнеса, в том числе за счет цифровизации госуслуг.

"Правительство продолжает создавать условия для обеспечения максимальной защиты прав и интересов как отечественных, так и иностранных инвесторов. Казахстан осознанно ушел от монополии на юрисдикцию, предоставив инвесторам уникальную возможность выбора между английским правом в Международном финансовом центре "Астана" и национальной правовой системой. Другим важным инструментом защиты инвесторов является прокурорский фильтр, позволяющий прокуратуре оперативно вмешиваться в ситуацию для отмены неправомерных решений в отношении бизнеса. Казахстан также активно подписывает международные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с различными странами. Такие соглашения уже заключены с 51 страной", – сказал Олжас Бектенов.

Таким образом, как подчеркнул премьер, партнеры могут быть уверены, что их капитал защищен и в рамках международных соглашений.

"Для нас конструктивный диалог с инвесторами – это один из приоритетов инвестиционной политики. Хочу вас заверить, что правительство Казахстана работает открыто и честно. Мы придаем большое значение непосредственному взаимодействию с инвесторами на каждом этапе реализации проекта, нацелены на защиту ваших прав и формирование благоприятного делового климата. Приглашаю вас использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса в Казахстане. Мы готовы оказать помощь в реализации важных для нашей страны инфраструктурных проектов. Правительство Казахстана приложит все усилия для поддержания стабильного и предсказуемого инвестиционного климата", – обратился к иностранным инвесторам Олжас Бектенов.

31 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов заявил, что в Казахстане будет создан зеленый коридор для приоритетных проектов.