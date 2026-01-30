#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Экономика и бизнес

В Темиртау стартовало первое производство в рамках промышленного кластера

Производство в рамках промышленного кластера, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:59 Фото: Qarmet
Компания Qarmet последовательно реализует стратегию по развитию промышленного кластера и увеличению внутристрановой ценности.

В рамках данной работы на базе Qarmet Service совместно с производственной компанией ТОО "GLOVEX" локализован выпуск трикотажных перчаток для промышленного применения.

Фото: Qarmet

Ключевая особенность проекта – это внедрение принципов экономики замкнутого цикла. В качестве сырья используются переработанные текстильные отходы, включая бывшую в употреблении спецодежду, образующуюся в подразделениях комбината. Такой подход позволяет одновременно снижать экологическую нагрузку, минимизировать объемы отходов и формировать устойчивые локальные цепочки поставок.

"Проект ориентирован на полное обеспечение потребности Qarmet в данном виде средств индивидуальной защиты. В дальнейшем предусмотрено поэтапное наращивание производственных мощностей и расширение поставок на другие промышленные предприятия Казахстана. Устойчивость проекта подтверждена подписанными долгосрочными оффтейк-контрактами, обеспечивающими стабильную загрузку производства и прогнозируемость объемов реализации", – подчеркнул директор по стратегическому развитию компании Qarmet Турар Жолмагамбетов.

Фото: Qarmet

Производственная компания GLOVEX специализируется на переработке текстильных отходов и выпуске готовых текстильных изделий. Предприятие располагает полным производственным циклом – от переработки сырья до выпуска и упаковки готовой продукции. В структуру входят дробильно-чесальный и прядильный комплексы, линии производства иглопробивного полотна, трикотажный участок, линии нанесения покрытий и трафаретной печати, а также линия маканых изделий с латексным и нитрильным покрытием.

Оборудование включает 80 современных перчаточных автоматов, что обеспечивает выпуск до 300 тысяч пар перчаток в месяц с возможностью дальнейшего расширения выпуска до 1 миллиона. В дальнейшем проект предусматривает локализацию других видов перчаток и средств индивидуальной защиты, что станет дополнительным вкладом в развитие отечественного производства и укрепление промышленной кооперации в стране.

Фото: Qarmet

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Qarmet создает промышленный кластер в Темиртау: новые возможности для МСБ и локализации
16:04, 11 июня 2025
Qarmet создает промышленный кластер в Темиртау: новые возможности для МСБ и локализации
Вадим Басин: Слухи о Qarmet абсурдны
18:49, 14 февраля 2025
Вадим Басин: Слухи о Qarmet абсурдны
71.58% составила внутристрановая ценность по товарам в 2022 году в АО "АрселорМиттал Темиртау"
11:34, 16 февраля 2023
71.58% составила внутристрановая ценность по товарам в 2022 году в АО "АрселорМиттал Темиртау"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер "Хартса" рассказал о будущем Чеснокова в клубе
13:41, Сегодня
Главный тренер "Хартса" рассказал о будущем Чеснокова в клубе
Уроженец Казахстана сделал вес перед крупным турниром UFC 325
13:20, Сегодня
Уроженец Казахстана сделал вес перед крупным турниром UFC 325
Легионер "Кайрата" подчеркнул заслуги команды в Лиге чемпионов
12:55, Сегодня
Легионер "Кайрата" подчеркнул заслуги команды в Лиге чемпионов
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
12:20, Сегодня
Скандальная ситуация возникла на корте во время полуфинала AO Алькарас - Зверев
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: