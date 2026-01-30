В Темиртау стартовало первое производство в рамках промышленного кластера

Компания Qarmet последовательно реализует стратегию по развитию промышленного кластера и увеличению внутристрановой ценности.

В рамках данной работы на базе Qarmet Service совместно с производственной компанией ТОО "GLOVEX" локализован выпуск трикотажных перчаток для промышленного применения.

Фото: Qarmet

Ключевая особенность проекта – это внедрение принципов экономики замкнутого цикла. В качестве сырья используются переработанные текстильные отходы, включая бывшую в употреблении спецодежду, образующуюся в подразделениях комбината. Такой подход позволяет одновременно снижать экологическую нагрузку, минимизировать объемы отходов и формировать устойчивые локальные цепочки поставок.

"Проект ориентирован на полное обеспечение потребности Qarmet в данном виде средств индивидуальной защиты. В дальнейшем предусмотрено поэтапное наращивание производственных мощностей и расширение поставок на другие промышленные предприятия Казахстана. Устойчивость проекта подтверждена подписанными долгосрочными оффтейк-контрактами, обеспечивающими стабильную загрузку производства и прогнозируемость объемов реализации", – подчеркнул директор по стратегическому развитию компании Qarmet Турар Жолмагамбетов.

Фото: Qarmet

Производственная компания GLOVEX специализируется на переработке текстильных отходов и выпуске готовых текстильных изделий. Предприятие располагает полным производственным циклом – от переработки сырья до выпуска и упаковки готовой продукции. В структуру входят дробильно-чесальный и прядильный комплексы, линии производства иглопробивного полотна, трикотажный участок, линии нанесения покрытий и трафаретной печати, а также линия маканых изделий с латексным и нитрильным покрытием.

Оборудование включает 80 современных перчаточных автоматов, что обеспечивает выпуск до 300 тысяч пар перчаток в месяц с возможностью дальнейшего расширения выпуска до 1 миллиона. В дальнейшем проект предусматривает локализацию других видов перчаток и средств индивидуальной защиты, что станет дополнительным вкладом в развитие отечественного производства и укрепление промышленной кооперации в стране.