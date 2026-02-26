#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Экономика и бизнес

КПО представила результаты производственной деятельности за 2025 год

завод КПО, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 10:07 Фото: пресс-служба КПО
Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) представила результаты производственной деятельности за 2025 год.

В течение прошедшего года КПО добыла 136,453 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для внутреннего пользования.

Генеральный директор КПО Марко Марсили отметил: "По итогам 2025 года компания вновь продемонстрировала стабильные производственные результаты в соответствии с нашим планом, при этом выполнив все намеченные проекты и ремонтные работы своевременно, безопасно и в пределах утвержденного бюджета".

Надежная работа производственных и технологических объектов стала ключевым фактором в достижении высоких производственных показателей в 2025 году.

В 2025 году объем утилизации газа в КПО составил 99,95%, что является показателем мирового уровня. В рамках своих природоохранных обязательств компания реализует целый ряд инициатив в области энергоэффективности, сокращения выбросов метана и управления отходами.

Развитие местного содержания остается одним из главных приоритетов компании. В качестве примера стоит отметить, что в 2025 году показатель местного содержания КПО в закупках услуг достиг 88%, при этом в сравнении с 2024 годом компанией на 45% увеличены расходы на закупку товаров, произведенных в Республике Казахстан. В целом расходы КПО на закупку товаров, работ и услуг составили 704,2 миллиона долларов США в денежном исчислении.

В плане национализации кадров за прошлый год доля местных сотрудников КПО составила 98% среди инженерно-технических работников (ИТР) и 86% среди управленческих кадров.

КПО продолжает активно инвестировать в развитие социальной инфраструктуры области. С 1998 года до конца 2025 года на средства компании было введено 268 социальных и инфраструктурных объектов на общую сумму 901,98 миллиона долларов США. Так, в регионе по итогам 2025 года было реализовано и введено в эксплуатацию 18 социальных проектов. Ежегодно на эти цели КПО выделяет 20 миллионов долларов США. Помимо этого, компанией выделяются дополнительные средства и в рамках отдельных постановлений правительства Республики Казахстан, направленных на реализацию конкретных социальных и инфраструктурных проектов в ЗКО.

"КПО осуществляет свою деятельность на принципах социальной ответственности, прозрачности и уважительного отношения к окружающей среде. Мы стремимся принести максимальную пользу Республике Казахстан, способствуя ее экономическому росту и создавая условия для устойчивого развития и процветания местного населения", – заключил генеральный директор КПО Марко Марсили.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
КПО представила результаты производственной деятельности за 2022 год
16:27, 27 февраля 2023
КПО представила результаты производственной деятельности за 2022 год
КПО совместно с KazService провела региональный инвестиционный форум "Реализация стратегических целей КПО"
19:29, 01 августа 2025
КПО совместно с KazService провела региональный инвестиционный форум "Реализация стратегических целей КПО"
КПО завершила строительство малокомплектной школы в селе Жарсуат Бурлинского района ЗКО
18:15, 29 октября 2024
КПО завершила строительство малокомплектной школы в селе Жарсуат Бурлинского района ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: