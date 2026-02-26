Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) представила результаты производственной деятельности за 2025 год.

В течение прошедшего года КПО добыла 136,453 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в виде стабильных и нестабильных жидких углеводородов, сырого газа на экспорт и очищенного газа для внутреннего пользования.

Генеральный директор КПО Марко Марсили отметил: "По итогам 2025 года компания вновь продемонстрировала стабильные производственные результаты в соответствии с нашим планом, при этом выполнив все намеченные проекты и ремонтные работы своевременно, безопасно и в пределах утвержденного бюджета".

Надежная работа производственных и технологических объектов стала ключевым фактором в достижении высоких производственных показателей в 2025 году.

В 2025 году объем утилизации газа в КПО составил 99,95%, что является показателем мирового уровня. В рамках своих природоохранных обязательств компания реализует целый ряд инициатив в области энергоэффективности, сокращения выбросов метана и управления отходами.

Развитие местного содержания остается одним из главных приоритетов компании. В качестве примера стоит отметить, что в 2025 году показатель местного содержания КПО в закупках услуг достиг 88%, при этом в сравнении с 2024 годом компанией на 45% увеличены расходы на закупку товаров, произведенных в Республике Казахстан. В целом расходы КПО на закупку товаров, работ и услуг составили 704,2 миллиона долларов США в денежном исчислении.

В плане национализации кадров за прошлый год доля местных сотрудников КПО составила 98% среди инженерно-технических работников (ИТР) и 86% среди управленческих кадров.

КПО продолжает активно инвестировать в развитие социальной инфраструктуры области. С 1998 года до конца 2025 года на средства компании было введено 268 социальных и инфраструктурных объектов на общую сумму 901,98 миллиона долларов США. Так, в регионе по итогам 2025 года было реализовано и введено в эксплуатацию 18 социальных проектов. Ежегодно на эти цели КПО выделяет 20 миллионов долларов США. Помимо этого, компанией выделяются дополнительные средства и в рамках отдельных постановлений правительства Республики Казахстан, направленных на реализацию конкретных социальных и инфраструктурных проектов в ЗКО.

"КПО осуществляет свою деятельность на принципах социальной ответственности, прозрачности и уважительного отношения к окружающей среде. Мы стремимся принести максимальную пользу Республике Казахстан, способствуя ее экономическому росту и создавая условия для устойчивого развития и процветания местного населения", – заключил генеральный директор КПО Марко Марсили.