КПО завершила строительство малокомплектной школы в селе Жарсуат Бурлинского района ЗКО

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) объявила об успешном завершении строительства и вводе в эксплуатацию малокомплектной школы в селе Жарсуат Бурлинского района ЗКО.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие руководство ЗКО во главе с акимом области Нариманом Турегалиевым, акимом Бурлинского района Еркебуланом Ихсановым, заместителем гендиректора КПО Мухтаром Манкеевым, представителями подрядных организаций и общественности.

Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)

Заместитель гендиректора КПО Мухтар Манкеев поздравил жителей села Жарсуат и гостей церемонии открытия с успешным завершением строительства новой школы и отметил, что новая современная школа, обеспеченная всем необходимым оснащением, создаст комфортные условия для занятия учащихся.

Это лежит в русле посланий президента Токаева, который не раз отмечал необходимость обеспечить равные условия для качественного образования и воспитания детей как в сельской местности, так и в городе.

Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)

Новая школа соответствуют всем современным требованиям и в ней созданы максимально комфортные условия для учебы.

Проектная вместимость школы – 108 учащихся. Здание школы состоит из учебного корпуса и корпуса с учебно-спортивным и актовым залом.

Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)

Школа оснащена всем необходимым оборудованием и кабинетами, включая актовый зал, спортзал с раздельными санузлами и душевыми, учебными кабинетами, современной столовой и кабинетами администрации.

Фото: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО)

Также в рамках проекта выполнены работы по благоустройству территории малокомплектной школы, установлены малые архитектурные формы, обустроена спортплощадка и беговая дорожка.

В рамках своих социальных обязательств по ОСРП КПО ежегодно реализует большое число социально-инфраструктурных проектов в партнерстве с местными властями.