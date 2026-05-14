Эксперты мирового уровня выступят на New Vision Forum в Алматы

Казахстан снова станет центром интеллектуального и технологического прогресса Центральной Азии.

11, 12 и 13 июня в Алматы пройдет New Vision Forum – ежегодная площадка для проектирования устойчивых бизнес-сообществ и главное бизнес-событие Евразии. На New Vision Forum заявлены более 4000 предпринимателей и представителей 200 компаний для поиска решений в сферах технологий и управления.

Программа включает выступления спикеров мирового уровня и топовых экспертов. На сцене выступят Жозе Мануэл Баррозу (экс-глава Европейской комиссии), Дон Тэпскот (эксперт по цифровой экономике и блокчейну), Люк Джулия (сооснователь Siri), Джон Грей (автор бестселлера "Мужчины с Марса, женщины с Венеры"), Саша Мишо (Glovo).

Идейные вдохновители Максат Курбенов и Канат Копбаев создают пространство для открытого диалога. На New Vision Forum примут участие ключевые фигуры казахстанского бизнеса: Айдын Рахимбаев (BI Group), Ельдар Абдразаков (Centras Group), Арманжан Байтасов (Tan Media Group), Адиль Тасболатов (Royal Flowers) и многие другие. Одновременно будут выступать визионеры бизнеса, государственные должностные лица, инвесторы, предприниматели, представители креативных индустрий и технологические новаторы.

"Выступят топовые мировые эксперты и сильнейшие казахстанские лидеры. Особое значение для форума имеет выступление Жозе Мануэл Баррозу. Это политик и государственный деятель мирового уровня, он десять лет возглавлял Европейскую комиссию и был премьер-министром Португалии. Участие экспертов такого уровня позволяет нам обсудить глобальную геополитическую повестку и понять, как локальному бизнесу найти свое место в мировой экономике. Его опыт управления крупными международными институтами дает уникальную перспективу, которая необходима для масштабирования наших проектов за пределы Казахстана", – отмечает основатель и СЕО форума Максат Курбенов.

Кроме личной эффективности и технологий, одной из ключевых тем New Vision Forum станет геополитика и стратегии выхода локального бизнеса на международный рынок. Казахстанским предпринимателям важно разбираться как во внутренних процессах, так и глобальных трендах. На форуме обсудят, как компаниям масштабироваться, находить партнеров в других странах и адаптироваться к новым экономическим реалиям.

"Мир меняется очень быстро, и казахстанскому бизнесу важно смело заявлять о себе на международной арене. Я искренне верю, что у наших предпринимателей есть все необходимое, чтобы строить глобальные компании: талант, энергия и воля к созиданию. Мы создавали New Vision Forum как пространство, где каждый предприниматель может выйти за привычные рамки и увидеть новые горизонты для своего дела", – объясняет соучредитель Kusto Group, председатель форума Канат Копбаев.

Участники смогут обсудить общие задачи, обменяться идеями и найти решения для своих проектов.

В прошлые годы на площадке глобального форума онлайн и офлайн выступило перед аудиторией более 200 спикеров. Это создало платформу для обмена опытом, стратегического диалога и выработки лидерских решений. Мероприятие объединило более 100 компаний-экспонентов и включало сотни сессий, воркшопов и питчей.

Теперь на New Vision Forum встретятся более пяти тысяч участников, включая предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес-клубов и международных компаний. Форум ориентирован на получение практических инструментов для роста компаний. Программа включает разборы реальных бизнес-кейсов, помогающих решать локальные вопросы и находить стратегии для выхода на международные рынки. Организаторы считают, что эти три дня могут быть интересны как основателям и топ-менеджерам, так и инвесторам и корпорациям, лидерам маркетинга и продукта, технологическим, креативным командам и представителям культурных институций. Помимо деловой программы, форум предложит пространство для неформального общения и обмена идеями. Гостей ждут интерактивные зоны, технологические демонстрации и возможности для профессионального нетворкинга.

В стоимость билетов включены доступ к бизнес-выставке New Vision Expo, записи мастер-классов, доступ к закрытым сессиям и культурной программе в рамках расширенных пакетов.

Организатор мероприятия – Nobel Fest. Форум проходит при поддержке акимата города Алматы. Официальным авиаперевозчиком выступает Air Astana. Официальные партнеры форума: Kusto Group, образовательная компания Q Group, казахстанский бренд ASIYA, Berik and Bayan Kaniyev Foundation, KIT Business Community, Chatium и MYD Production. Партнерами события также выступают АО "Нурбанк" и Kusto Home, поддерживая развитие диалога о бизнесе, образовании и инновациях в регионе.