Qarmet приступил к активной фазе строительства нового сортопрокатного комплекса
На площадке постепенно формируется будущий каркас производственного объекта.
Новый производственный комплекс станет частью масштабной программы модернизации металлургического комбината и позволит значительно расширить линейку продукции с высокой добавленной стоимостью.
Проектная мощность нового сортопрокатного цеха составит дополнительно более 540 тысяч тонн продукции в год. На предприятии планируется выпуск высокопрочной арматуры марок А600 и А1000, а также новых видов металлопродукции, востребованных на внутреннем и внешнем рынках, включая уголки и швеллер.
Строительство объекта ведется в рамках стратегического курса Qarmet на технологическое обновление производства, повышение эффективности и развитие современных переделов. Реализация проекта позволит укрепить позиции компании на рынке строительного металлопроката.
Сегодня Qarmet одновременно реализует сразу несколько крупных проектов модернизации. В их числе – строительство новых коксовых батарей №8–9, запуск новой линии горячего цинкования и полимерных покрытий, а также строительство новейшего литейно-прокатного комплекса.