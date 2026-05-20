Экономика и бизнес

Qarmet приступил к активной фазе строительства нового сортопрокатного комплекса

Фото: Qarmet
На площадке строительства нового сортопрокатного цеха Qarmet установлена первая металлическая опора – важный этап реализации одного из ключевых инвестиционных проектов компании. Установка первой опоры фактически знаменует переход проекта в активную строительную фазу.

На площадке постепенно формируется будущий каркас производственного объекта, который станет частью масштабной программы модернизации металлургического комбината в Темиртау.

Новый производственный комплекс станет частью масштабной программы модернизации металлургического комбината и позволит значительно расширить линейку продукции с высокой добавленной стоимостью.

Проектная мощность нового сортопрокатного цеха составит дополнительно более 540 тысяч тонн продукции в год. На предприятии планируется выпуск высокопрочной арматуры марок А600 и А1000, а также новых видов металлопродукции, востребованных на внутреннем и внешнем рынках, включая уголки и швеллер.

Строительство объекта ведется в рамках стратегического курса Qarmet на технологическое обновление производства, повышение эффективности и развитие современных переделов. Реализация проекта позволит укрепить позиции компании на рынке строительного металлопроката.

Сегодня Qarmet одновременно реализует сразу несколько крупных проектов модернизации. В их числе – строительство новых коксовых батарей №8–9, запуск новой линии горячего цинкования и полимерных покрытий, а также строительство новейшего литейно-прокатного комплекса.

