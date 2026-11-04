Скорость выросла вдвое: ZTE и Beeline первыми в СНГ протестировали низкочастотный FMM

ZTE и Beeline Казахстан успешно завершили испытания низкочастотного FMM (Massive MIMO) в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

В отличие от стандартных продуктов FMM, проект был направлен на увеличение пропускной способности в низкочастотном диапазоне с широкой зоной покрытия.

Результаты показали, что благодаря комплексу системных инноваций низкочастотный FMM от ZTE позволил существенно снизить перегрузку в низкочастотной части частотного спектра без привлечения дополнительных частот и строительства новых площадок, одновременно повысив емкость сети, скорость для абонентов и возможности обслуживания трафика. Это предоставило Beeline Казахстан ценный ориентир для улучшения пользовательского опыта.

Низкочастотный спектр является "фундаментом" мобильных сетей: волны этого диапазона распространяются на большие расстояния и отлично проникают внутрь зданий.

Благодаря низким частотам одна базовая станция способна покрывать обширную территорию, заметно улучшая качество связи в помещениях и зонах со слабым покрытием. Однако низкочастотный ресурс от природы ограничен и имеет узкую полосу пропускания – подобно дороге с малым количеством полос, при росте трафика он быстро перегружается.

Кроме того, из-за физической длины волны низкочастотного диапазона в таких устройствах крайне сложно использовать массивные антенные решетки.

Продолжая череду успешных внедрений FMM стандартного диапазона в рамках партнерства ZTE и Beeline, низкочастотный FMM, развернутый в рамках данного теста, представляет собой разработанное ZTE решение Massive MIMO нового поколения. Для решения проблемы перегрузки в нем применены новые материалы, архитектура и алгоритмы, которые позволили преодолеть проблему избыточных размеров антенных решеток, выйти за ограничения форм-фактора низкочастотных продуктов, максимально эффективно задействовать дефицитный ресурс и максимизировать спектральную эффективность в рамках уже используемых диапазонов.

Результаты испытаний показали, что после замены существующего традиционного оборудования на низкочастотный FMM емкость сети в часы пик в низкочастотных секторах выросла в 2-3 раза по сравнению с традиционными макросотами, а скорость загрузки увеличилась вдвое.

Испытания в полном объеме подтвердили жизнеспособность и преимущества технологии FDD Massive MIMO в низкочастотных диапазонах. Они также опровергли традиционное мнение о том, что перегрузку низких частот можно устранить только путем выделения дополнительного спектра или установки новых сайтов, открыв операторам новый путь расширения сети без необходимости приобретения новых частот или масштабного строительства базовых станций.

Вэй Вэй, генеральный директор ZTE в Казахстане, отметил:

Низкочастотный спектр имеет решающее значение для широкого покрытия и связи внутри помещений, однако он дефицитен и быстро перегружается по мере роста трафика. Данное испытание показывает, что низкочастотный FMM способен раскрыть потенциал существующих низкочастотных активов без выделения дополнительных частот и массивного строительства новых сайтов. Это отражает сквозные инновации ZTE – от формулирования концепции продукта и НИОКР в области базовых технологий до развертывания в полевых условиях. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Beeline Казахстан для масштабирования этого решения в зонах с высокой нагрузкой.

Тунгышбек Батталханов, технический директор Beeline Kazakhstan, подчеркнул:

По мере дальнейшего роста трафика повышение емкости в низкочастотном слое критически важно для поддержания высокого качества обслуживания пользователей. Тестирование совместно с ZTE продемонстрировало практичный способ снижения перегрузки в Шымкенте и повышения скорости загрузки. Мы продолжим валидацию и внедрение этого решения в других зонах с высоким трафиком, чтобы создавать для наших клиентов эффективные, экологичные и интеллектуальные сети.

Данный проект стал для ZTE первым испытанием низкочастотного FMM в регионе СНГ, обеспечив воспроизводимую модель для аналогичного строительства сетей и высвобождения емкости в регионе.

Развертывание в Шымкенте также представляет собой конкретный региональный пример для операторов, сталкивающихся с вызовами низкой емкости спектра. Для пользователей в Казахстане эта технология означает более быструю загрузку, большую отзывчивость интернет-сервисов и более стабильное качество связи внутри помещений и в зонах со слабым покрытием в местах с высокой нагрузкой – и все это при повышении емкости за счет уже имеющихся низкочастотных активов без выделения новых полос или обширного строительства.

Благодаря такому подходу Beeline продолжает выполнять свою миссию по созданию более экологичной, эффективной и интеллектуальной мобильной сети, предлагая абонентам передовые технологии и внося вклад в цифровое развитие Казахстана и улучшение цифровой жизни граждан.

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