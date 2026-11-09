В Астане пройдет CFO Forum II: Real Economy

26 ноября 2026 года в The St. Regis Astana на форуме встретятся финансовые директора, экономисты, аналитики и руководители компаний реального сектора экономики Казахстана.

В центре обсуждения будут ключевые вопросы, влияющие на устойчивость и развитие реальной экономики: рост производительности, управление себестоимостью, оптимизация затрат и практические решения, проверенные опытом компаний.

Основной темой пленарной сессии станет "Новый исторический цикл: условия роста для реального сектора". Представители бизнеса, финансового сектора и регулятора откровенно обсудят, на каких условиях реальный сектор станет двигателем роста.

Панельная сессия "Себестоимость под давлением: тарифы, зарплаты, логистика" будет посвящена влиянию тарифов, роста зарплат и логистических ограничений на деятельность компаний, а также практическим инструментам управления затратами.

Отдельное место в программе займут CFO Talks – эстафета коротких выступлений CFO и CEO, которые поделятся реальными кейсами, принятыми решениями и выводами из собственной практики.

Фото: CFO Forum II

Первый CFO Forum прошел в 2025 году и положил начало открытому диалогу между финансовыми руководителями компаний реального сектора и экспертным сообществом. Среди спикеров прошлогоднего форума были: Тимур Жаркенов (НПП РК "Атамекен"), Касым Муханбетов (АО "Банк Развития Казахстана"), Мадина Ержанова (АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"), Айбол Арғынғазиев (АО "НК "KAZAKH INVEST"), Асхат Омаров (BI Group), Равшан Ирматов (АО "ForteBank"), Сабигат Рахмет (АО "Kcell"), Азамат Кескинбаев (АО "Казпочта"), а также руководители других промышленных и инфраструктурных компаний.

Fin Club продолжает объединять представителей финансового сообщества, создавая возможности для профессионального диалога и обмена опытом. Участников CFO Forum II ждет насыщенная программа с живыми дискуссиями, а завершится форум подведением итогов и церемонией награждения. Регистрация и дополнительная информация доступны на сайте CFO Forum II.