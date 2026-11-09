#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
447.14
499.54
5.46
Экономика и бизнес

В Астане пройдет CFO Forum II: Real Economy

CFO Forum II, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:03 Фото: CFO Forum II
26 ноября 2026 года в The St. Regis Astana на форуме встретятся финансовые директора, экономисты, аналитики и руководители компаний реального сектора экономики Казахстана.

В центре обсуждения будут ключевые вопросы, влияющие на устойчивость и развитие реальной экономики: рост производительности, управление себестоимостью, оптимизация затрат и практические решения, проверенные опытом компаний.

Основной темой пленарной сессии станет "Новый исторический цикл: условия роста для реального сектора". Представители бизнеса, финансового сектора и регулятора откровенно обсудят, на каких условиях реальный сектор станет двигателем роста.

Панельная сессия "Себестоимость под давлением: тарифы, зарплаты, логистика" будет посвящена влиянию тарифов, роста зарплат и логистических ограничений на деятельность компаний, а также практическим инструментам управления затратами.

Отдельное место в программе займут CFO Talks – эстафета коротких выступлений CFO и CEO, которые поделятся реальными кейсами, принятыми решениями и выводами из собственной практики.

CFO Forum II, Астана, форум, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:03

Фото: CFO Forum II

Первый CFO Forum прошел в 2025 году и положил начало открытому диалогу между финансовыми руководителями компаний реального сектора и экспертным сообществом. Среди спикеров прошлогоднего форума были: Тимур Жаркенов (НПП РК "Атамекен"), Касым Муханбетов (АО "Банк Развития Казахстана"), Мадина Ержанова (АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана"), Айбол Арғынғазиев (АО "НК "KAZAKH INVEST"), Асхат Омаров (BI Group), Равшан Ирматов (АО "ForteBank"), Сабигат Рахмет (АО "Kcell"), Азамат Кескинбаев (АО "Казпочта"), а также руководители других промышленных и инфраструктурных компаний.

Fin Club продолжает объединять представителей финансового сообщества, создавая возможности для профессионального диалога и обмена опытом. Участников CFO Forum II ждет насыщенная программа с живыми дискуссиями, а завершится форум подведением итогов и церемонией награждения. Регистрация и дополнительная информация доступны на сайте CFO Forum II.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
форум
11:52, 02 декабря 2025
Компании реального сектора встретятся на CFO Forum I: Real Economy 2025
форум в Астане
18:04, 09 декабря 2025
CFO Forum I: Real Economy 2025 – первый форум для финансовых лидеров реального сектора в Казахстане
афиша форума Astana Finance Days
16:09, 20 августа 2026
Ключевой финансовый форум Евразии пройдет в Астане 9-10 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Токаев и спортсмены на общем фото
14:49, Сегодня
Какие награды и кому вручил Токаев на встрече с ведущими казахстанскими спортсменами
Никита Бояркин после матча приветствует трибуны
14:35, Сегодня
Казахстанский голкипер "Адмирала" Никита Бояркин получил признание от КХЛ
Александра Ле выцеливает мишень на ЧМ
14:02, Сегодня
Призёр ОИ Александра Ле вышла в финал ЧМ и находится в шаге от лицензии на Игры 2028 года
Токаев на встрече со спортсменами в Акорде
13:49, Сегодня
Токаев наградил победителей и призёров Азиатских игр и Азиатских параигр
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: