Управление расходами: Как избавиться от лишних трат и когда это делать не обязательно

Множество внезапных расходов, как правило приводят к значительному росту долгов. Не угодить в долговую яму, позволит только грамотное планирование и управление личным бюджетом. Как определить лишние расходы и стоит ли от них избавляться, Zakon.kz.

Чтобы не оказаться в сложной денежной ситуации, необходимо чтобы доходы, превышали расходы – это аксиома. Однако у многих семей и отдельных граждан траты равны заработку. Чтобы исправить эти ошибки семейного бюджета, нужно либо увеличить доходы, либо пересмотреть расходы.

Полезные и бесполезные траты

Большинство из нас так или иначе знакомы с базовыми правилами управления личными финансами и семейным бюджетом: тратить меньше, откладывать, не влезать в кредиты, регулярно оплачивать коммунальные и иные обязательные платежи. Но практически все расходы можно разделить на полезные и бесполезные, обязательные и необязательные, говорит эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова.





"Если мы говорим об обязательных, то это безусловно всегда и полезные расходы. В том числе коммунальные платежи, продукты питания, оплата кредитов, садика или школы". Акжунис Брасилова

К бесполезным можно отнести затраты на досуг и развлечения. Например, любые внеплановые расходы на походы в кафе и рестораны, "эмоциональные" покупки, потребность в которых возникает внезапно и человек, не сдерживая себя скупает зачастую ненужные вещи.

Самыми распространенными бесполезными расходами, по мнению эксперта, уверенно можно считать потребительские займы.

"Это кредиты на отпуск, на гаджеты. Да, с одной стороны они могут облегчать жизнь, но с другой, если скажем дорогостоящий телефон или ноутбук не применяется для работы, то его тоже можно причислить к бесполезным". Акжунис Брасилова

Избыток расходов – путь к кредитной кабале

Избыток бесполезных расходов и другие ошибки в личных финансах не учитывающие хотя бы минимальные накопления, приводят к нулевому денежному потоку – когда человек потратил ровно столько, сколько заработал, или к закредитованности.

"Человеку может быть комфортно жить в таком режиме. Но это очень рискованно если он не готов к форс мажорам, непредвиденным обстоятельствам, требующих незапланированных расходов". Акжунис Брасилова

В таких ситуациях, люди чаще всего берут в долг у знакомых, оформляют кредиты, которые опять же не были запланированы. В итоге, если у человека и без того не хватало средств, то на фоне долгов, его финансовая нагрузка начинает расти, и впоследствии он начинает брать еще больше кредитов, чтобы расплатиться по текущим обязательствам.

Всех этих ошибок с личными деньгами, можно избежать, если взять свои финансы под жесткий контроль, и начать вести бюджет.

Когда можно не отказываться от лишнего

От лишних трат можно и не отказываться, при условии, что вы можете себе это позволить, говорит эксперт. Предположим, если человек смог наладить успешное управление семейным бюджетом, и ему удается не только покрывать обязательные расходы, но и оставлять деньги на инвестиции и накопления, откладывать на подушку безопасности, то в таких случаях оставшиеся деньги можно потратить на сиюминутные удовольствия.

"Нужно соблюдать золотое правило - в первую очередь, когда мы получаем любой доход, нужно сразу какую-то часть отложить, а потом уже тратить". Акжунис Брасилова

При этом эксперт рекомендует стремиться не экономить, а оптимизировать бюджет. Оптимизация предполагает, что качество жизни человека не снижается, но при этом он сознательно понимает какие расходы, которые не значительно изменят его жизнь, можно сократить.

Стремление к росту доходов

Самым очевидным способом повысить свой уровень жизни, получить возможность откладывать, улучшить управление личным бюджетом и тратить в свое удовольствие – это увеличить доходы. Эксперт говорит, что необходимо постараться сформировать хотя бы три дополнительных источника заработка.

"Человек не может зарабатывать одну и ту же сумму в течение нескольких лет, потому что инфляция просто съедает эти деньги. Важно каждый год хотя бы на уровень инфляции повышать свой доход". Акжунис Брасилова

Примеры пассивного дохода — это инвестирование, вклад в банке, консультации. Можно найти дополнительную работу, и не обязательно физическую, использовать собственные навыки или работать на удаленной основе в нескольких местах.