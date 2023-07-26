Нужно ли удерживать обязательные пенсионные взносы у сотрудника, которому исполнилось 63 года

Нужно ли удерживать и перечислять обязательные пенсионные взносы с заработной платы сотрудника за месяц, в котором ему исполняется 63 года и он выходит на пенсию? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что согласно закону "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд освобождаются физические лица, достигшие пенсионного возраста.

"Таким образом, если работник достиг пенсионного возраста, то он, соответственно, после достижения данного возраста освобождается от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд", - пояснили в ведомстве.

В Казахстане пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин в 2023 году – 61 год, и он не будет меняться включительно по 2028 год, затем так же как у мужчин составит 63 года.