Смягчили требования к ломбардам: что изменилось на рынке микрофинансирования

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК приняло постановление, которое смягчает требования к ломбардам и усложняет условия беззалогового потребительского кредитования, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка 9 августа, ведомство приняло постановление о внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам микрофинансовой деятельности. Этот документ направлен на оптимизацию регуляторной нагрузки на микрофинансовые организации (МФО) и предусматривает смягчение условий для ломбардов.

"Ввиду низкого уровня кредитных рисков как для самих ломбардов, так и для потребителей финансовых услуг постановлением исключены требования к ломбардам по соблюдению минимального размера собственного капитала и коэффициента левереджа", – подчеркнули в агентстве.

Чтобы простимулировать кредитование микрофинансовыми организациями субъектов малого и среднего бизнеса, в постановлении также снизили показатели риск-взвешивания залоговых микрокредитов на предпринимательские цели. Теперь при определении того, достаточен ли собственный капитал МФО для кредитования малого бизнеса, этот показатель понизили со 100% до 50%.

Вместе с тем агентство приняло меры, чтобы ограничить рост беззалогового потребительского кредитования и снизить риск закредитованности населения. Показатели риск-взвешивания краткосрочных беззалоговых потребительских микрокредитов повысили с 200% до 500%.

Постановление действует с 1 июля 2023 года.

Ранее микрофинансовые организации обязали ежемесячно отчитываться о выданных кредитах.