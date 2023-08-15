Финансовый прогноз на неделю: у каких знаков благоприятный период для вложений

Чтобы удачно распланировать третью неделю августа, важно знать и про финансовые перспективы. Представителям каких знаков нужно быть осторожным в решениях, а у кого благоприятный период для финансовых вложений – в прогнозе астролога, сообщает Zakon.kz.

Третья неделя августа несет несколько событий, важных с астрологической точки зрения событий, рассказывает астролог Мадина Шагалиева. Казахстанцы будут наблюдать в небе семь планетарных аспектов, две планетных ингрессии и один планетный разворот.

Большинство аспектов будет напряженными, тем не менее, есть и те знаки, которым происходящее только на руку. По прогнозу астролога, на этой неделе удача повернется к Овнам и Девам. Конец лета – хорошее время для пересмотра финансовых целей. А вот небольшие траблы в работе могут быть у Рыб и Водолеев, прогнозирует эксперт в сфере астрологии.

"Для Овнов очень благоприятный период. Важна торговля изделиями ручной работы, творческими услугами и товарами. Для Дев этот период может быть также благоприятен. Но скорее это то, что приходит из семьи, также возможны премии в работе. Рабочие отношения могут измениться у Водолеев, также изменения графика работы будет у Рыб. Им как минимум нужно уделить внимание на документы по вопросам имущества, недвижимости и наследства". Маина Шагалиева

Астролог отмечает, что на этой неделе большинство планет находится в знаках Девы и Льва, а эти знаки очень хороши в деловом плане. Представители огненного и земного знака проявляют расчетливость, умение разбираться в деталях. Они предприимчивы и знают, чего хотят. Однако, несмотря на это, эта неделя для казахстанцев может обернуться непредвиденными тратами, говорит астролог.

"Могут случится неожиданные траты на здоровье, к примеру придется потратиться на анализы. Важно совершить все финансовые операции по ремонту автомобиля, гаджетов, домашней техники. Помимо этого, ожидаются траты на нужды по хозяйству. Например, купить блендер, миксер или мультиварку". Мадина Шагалиева

Есть на этой неделе и дни, когда лучше воздержаться от финансовых трат. Так, по прогнозу астролога, с понедельника до среды все покупки могут быть не выгодными, а инвестиции могут обернуться убытками. Поэтому на третьей неделе августа эксперт рекомендует воздержаться от денежных трат.

"С понедельника до среды покупки могут быть очень эмоциональными, а вот ближе к середине недели уже появится большая рациональность в тратах. Только воскресенье – день полезных покупок и приобретений. Этот день также благоприятный для семейных покупок. Хотя для инвестиций данный период я бы не рассматривала. Единственный день, когда инвестиции могут быть выбраны верно – это вторник и скорее это вложения в золото, недвижимость или земельные паи". Мадина Шагалиева

На этой неделе луна идет на убывание. В этот период лучше подводить итоги и готовиться создавать новое. Поэтому, вместо того, чтобы тратить деньги, лучше сейчас обратить свое внимание на погашение всех прошлых финансовых долгов, говорит астролог. Планировать новые финансовые действия астролог рекомендует только с середины недели.

Мадина Шагалиева также предупреждает казахстанцев о том, что сейчас к концу подходит Ретроградная Венера и начинается Ретроградный Меркурий. Ретроградным называют время, когда планета движется по орбите в обратном направлении относительно Земли.

Меркурий в этом году перейдет в ретродвижение с 23 августа по 15 сентября 2023 в знаке Девы. По словам эксперта в сфере астрологии, Меркурий сейчас только заходит в петлю ретроградности. Тем не менее, он уже оказывает свое влияние в финансовой сфере для всех знаков зодиака.

"Сейчас период ретроградной Венеры – это говорит о том, что могут случится неожиданные эмоциональные траты и пустые, не приносящие прибыл вклады. Это в конечном итоге не принесет заработок, поэтому следует соблюдать осторожность в финансовых вопросах. Из-за Ретроградного Меркурия, уже оказывающего свое влияние, могут остановиться вопросы по всем финансовым операциям". Мадина Шагалиева

Эксперт отмечает, что Меркурий отвечает за знания, контакты, продажи, транспорт, технику, общение, гаджеты, документы, связь и интернет. В этот период именно эти сферы находятся под прицелом. Ретроградный Меркурий может спровоцировать путаницу в документах, сбои в обмене информацией и потерю вещей.

По этой же причине могут рушиться ранее намеченные планы, поэтому значимые финансовые сделки желательно не совершать, как и не принимать важных решений. В лучшем случае они будут бессмысленны, а в худшем – вредны, а последствия потом придется долго разгребать.

Чтобы период ретроградного Меркурия принес плюсы, по мнению астролога, лучше обращать внимание на детали.

"Образно говоря, крайне важно читать все, что написано мелким шрифтом. Обращайте внимание на мелочи. Каждая деталь – подпись, запятые и исправления в документах имеют огромное значение в этот период". Мадина Шагалиева

Подводя итог, астролог отметила, что в период Ретроградного Меркурия не следует надеяться на большие заработки. В этот период звезды проверят вас на прочность и дисциплинированность.