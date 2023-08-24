Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 20%

Объем пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1 августа 2023 года составил 16,4 трлн тенге. За год он вырос на 2,7 трлн тенге, или на 20%, передает Zakon.kz.

В свежем обзоре ключевых показателей на 1 августа Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) отмечено, что рост пенсионных накоплений казахстанцев в основном произошел за счет обязательных пенсионных взносов: за год приумножились на 19,5% и составили на 1 августа 2023 года 15,8 трлн тенге.

Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составили порядка 517 млрд тенге, увеличившись за год на 27,8%.

Максимальный прирост на 57,8% продемонстрировали накопления за счет добровольных пенсионных взносов, на 01.08.2023 года они составили около 4,5 млрд тенге.

Средний размер накоплений за счет ОПВ на одном индивидуальном пенсионом счете составил 1,4 млн тенге, что на 18,1% больше данного показателя в прошлом году. При этом в расчете учтены индивидуальные пенсионные счета всех вкладчиков: и тех, кто только начал накапливать средства на своих счетах, и тех, кто осуществляет взносы на протяжении 25 лет.

"В целом, сумма накоплений в большей степени зависит от регулярности и объема взносов, исходя из доходов вкладчика. Прирост накоплений формируется за счет входящих потоков в виде пенсионных взносов и инвестиционного дохода", – говорится в отчете ЕНПФ.

Чистый инвестиционный доход за январь – июль 2023 года составил более 760,9 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года составили около 286,2 млрд тенге. Большую часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – около 132 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 85%. Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 83,3 млрд тенге.

Также осуществлены выплаты по наследству – 30,04 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 22,4 млрд тенге, лицам с инвалидностью – 1,6 млрд тенге, на погребение – 3,5 млрд тенге. В страховые организации переведено порядка 13,3 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ, которая осуществляется в связи с достижением пенсионного возраста, составила 32 122 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге. Как отмечают в ЕНПФ, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была меньше и составила 29 812 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 707 326 тенге.