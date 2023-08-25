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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку впервые за три года

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку впервые за три года Фото: Zakon.kz
25 августа 2023 года в Национальном банке Казахстана объявили решение по базовой ставке, которую в июле сохранили на уровне 16,75%, сообщает Zakon.kz.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку (с 16,75%. – Прим. ред.) до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п. п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", – рассказали в пресс-службе монетарного регулятора.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 6 октября 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

В последний раз Нацбанк Казахстана снижал базовую ставку в июле 2020 года с 9,5% до 9%.

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