Каким аналитики видят ВВП РК в будущем и почему сохранятся жесткие монетарные условия

Экономика Казахстана возвращается к равновесному росту, считают аналитики рейтингового агентства АКРА. В своем макроэкономическом обзоре они прогнозируют рост ВВП страны до 4-5% и жесткие монетарные условия, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу рейтингового агентства АКРА, в текущем году траектория роста экономики Казахстана приближается к своему потенциалу по темпам роста на 4–5% ежегодно, и в 2023–2025 годах, как полагают аналитики агентства, реальный ВВП страны будет увеличиваться в границах этого диапазона.

Фото: АКРА

По мнению замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннура Ашигали, в течение прогнозного периода драйверами роста будут добыча сырья (в том числе за счет запуска новых мощностей на месторождении Тенгиз), а также строительство и сфера услуг, которые покажут годовой рост в среднем на 4,9–5,4%.

"В первой половине 2023 года добыча сырья по темпам роста сблизилась с обрабатывающей промышленностью (3,5–3,7%), несмотря на сокращение добычи на месторождении Кашаган, перебои в работе месторождения Тенгиз и продление ограничений по объемам добычи в рамках соглашения ОПЕК+, по условиям которого Казахстан сократил добычу на 78 тыс. баррелей в сутки". Жаннур Ашигали

По итогам первой половины 2023 года, отмечают аналитики агентства, рост в реальном выражении составил 5% – рекордные темпы за последнее десятилетие. Это обусловлено не только фактором низкой базы начала 2022 года, но и активным привлечением инвестиций в основной капитал, усилением потребительского кредитования, относительно благоприятной внешней конъюнктурой на экспортные товары и, как следствие, стремительным развитием внешней торговли.

Прогноз по внешней торговле

В макроэкономическом обзоре указывается, что несмотря на осложнения внешнеторговой логистики в 2022 году и обострение вопросов безопасности в Центральной Евразии, темпы роста внешней торговли Казахстана остаются высокими.

"Однако они могут быть нестабильны в случае реализации рисков введения вторичных санкций или ухудшения инвестиционного климата на фоне расширения географии конфликтов в регионе". Жаннур Ашигали

Как говорится в документе, с 2021 по 2022 год экспорт Казахстана вырос на внушительные 94%, превысив темпы роста, наблюдавшиеся до начала пандемии, на 43%. Товарный экспорт практически вышел на рекордные уровни 2011–2013 годов по объемам, нивелировав тем самым почти десятилетний период сокращения экспорта. Причем на тот момент самый рекордный показатель был зафиксирован в 2013 году – в 87,8 млрд долларов.

В 2021 и 2022 годах импорт уступал экспорту по темпам роста, благодаря чему чистый экспорт в указанный период оказался в существенном плюсе, а положительное сальдо счета текущих операций в 2022 году составило 7,8 млрд долларов. К концу 2022 года, товарооборот Казахстана вырос на две трети относительно пандемийного 2020 года и составил 135 млрд долларов.

АКРА полагает, что объемы импорта страны будут существенными как в 2023 году, так и в течение прогнозного периода, учитывая активный инвестиционный импорт и рост совокупного спроса на импорт товаров и услуг. Однако результаты экспорта могут оказаться более скромными из-за ценового фактора в отношении экспортируемых Казахстаном углеводородов и металлов, а также в связи с частичным переводом сырьевого экспорта на внутреннее потребление, говорится в обзоре.

Вместе с тем, по прогнозу аналитиков, нарастает вероятность постепенного изменения структуры и географии товарного экспорта, что уже можно наблюдать на примере усиления роли Китая как основного торгового партнера Казахстана. Внешний сектор остается при этом долгосрочным источником усиления экономической активности в стране, а факторы его поддержки – это благоприятная конъюнктура на сырьевые товары и приток иностранных инвестиций.

Жесткие монетарные условия сохраняются, но …

По прогнозу аналитиков агентства, в экономике Казахстана сохраняются жесткие монетарные условия и повышенные инфляционные ожидания, в том числе поэтому основными инвестиционными источниками для предприятий останутся прямые инвестиции и собственные средства.

"Объем инвестиций в основной капитал в целом по экономике существенно вырос – на 14% в 2022 году и на 18% в первой половине 2023 года, а важную роль с точки зрения роста указанных выше отраслей по-прежнему играет бюджетная политика. Однако в период с 2024 по 2025 год АКРА ожидает умеренные темпы увеличения расходной части бюджета – в среднем на 3% в год против 18% роста в 2021–2023 годах". Жаннур Ашигали

В обзоре отмечено, что несмотря на то, что фоновое давление инфляционных ожиданий пока сохраняется, как и разрывы отдельных логистических цепочек, со второй половины 2023 года инфляция замедлится, поскольку снизится давление меняющейся конъюнктуры внешних рынков и завершится адаптация экономики страны к шокам 2022 года.

Фото: АКРА

Базовая ставка вновь стала положительной в реальном выражении и, как ожидается, останется таковой на горизонте прогноза АКРА до 2025 года, говорится в документе. И хотя, как отмечают аналитики, монетарная политика в Казахстане остается достаточно жесткой, не исключено, что во второй половине 2023 года и в начале 2024 года возможно незначительное снижение базовой ставки, которая может выйти на уровень однозначных показателей во второй половине 2024-го или в 2025 году.

По оценкам Агентства, в 2023 году среднегодовой рост Индекса потребительских цен (ИПЦ) составит 14–15%, а затем замедлится до 7–8% в 2024 году и до 5–6% – в 2025-м.

Также АКРА не ожидает существенных или частых валютных интервенций со стороны регулятора, поскольку в текущих условиях нет предпосылок к смене валютного режима. При отсутствии внешних валютных шоков регулятор будет придерживаться данного подхода на протяжении всего прогнозного периода.