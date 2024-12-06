Казахстан сохранит высокие темпы экономического роста в 2025 году – прогноз ЕАБР

Евразийский банк развития опубликовал Макроэкономический прогноз для шести государств-участников. Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Так, в Казахстане в 2025 году ожидается прирост ВВП на уровне 5,5%, сообщает Zakon.kz.

В следующем году также прогнозируется рост ВВП Армении – 5,5%, в Беларуси – 2,6%, в Кыргызстане – 8,7%, в России – 2,4% и в Таджикистане – 8,4%.

При этом отмечается, что рост ВВП в мире будут сдерживать негативные структурные факторы: замедление роста производительности труда на фоне роста зарплат, снижение эффективности распределения рабочей силы и конкурентоспособности, фрагментация мировой экономики и ослабление роли внешней торговли как драйвера экономического роста.

В этих условиях в 2025 году рост ВВП США замедлится с 2,8% до 1,6%, рост ВВП Еврозоны составит 1,1%, темпы роста экономики Китая ускорятся до 5%.

Сдержанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках.

"Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах". Евразийский банк развития

Экономика Казахстана, по прогнозам банка, ускорит рост ВВП до 5,5% в 2025 году. Позитивными факторами станут: стимулирующая бюджетная политика, снижение процентных ставок, рост нефтедобычи и государственные программы, направленные на региональное развитие и строительство инфраструктуры.

Фото: ЕАБР

Что касается других стран-участников, то в России расширение экономической активности будет поддержано бюджетным стимулированием и ростом экспорта в Китай. В Беларуси ключевыми драйверами роста станут увеличение спроса со стороны России и высокая потребительская активность.

Сильный внутренний спрос и уверенные темпы экспорта обеспечат в Армении, Кыргызской Республике и Таджикистане экономический рост, превышающий среднемировые показатели. В Кыргызской Республике и Таджикистане темпы развития промышленности будут опережать рост ВВП, а также ожидается высокая инвестиционная активность. Прогнозируемый рост ВВП на 2025 год составит 5,5% в Армении, 8,7% в Кыргызской Республике и 8,4% в Таджикистане.

Прогнозные данные по РК. Фото: ЕАБР

Аналитики ЕАБР прогнозируют постепенное приближение инфляции к целевым уровням в странах региона. Замедление инфляции откроет возможности для снижения процентных ставок в Казахстане и России.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, Национальный банк Казахстана продолжит снижать базовую ставку, которая к концу 2025 года может достичь 11,25%.

Банк России, вероятно, начнет цикл снижения ключевой ставки не ранее III квартала 2025 года, а к концу года ставка составит около 19%.

Ранее Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, в котором эксперты спрогнозировали на 2025 год цену на нефть в 6,5 доллара США за баррель и курс доллара в 486,9 тенге.