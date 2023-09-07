Российский Сбербанк прекратил переводы в Казахстан по номеру карты

Российский Сбербанк сначала запустил денежные переводы на карты платежных систем Visa и MasterCard в Казахстан, а спустя сутки остановил их, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Коммерсантъ", российский Сбербанк 5 сентября запустил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard, но уже 6 сентября остановил их и начал возвращать клиентам средства. Перечисленные в Казахстан деньги не были зачислены на карты казахстанских банков.

Деньги клиентам крупнейшего российского банка пообещали "вернуть с комиссией" за пять рабочих дней. В Сбербанке сослались на то, что казахстанские кредитные организации не приняли переводы. Эту информацию подтвердили несколько банков Казахстана.

В связи с международными санкциями против РФ клиенты российских банков не могут переводить деньги на карты Visa и Mastercard в большинство стран мира. В Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армению клиенты Сбербанка могут совершать переводы на карты национальных платежных систем.

Ранее сообщалось, что российский банк "Тинькофф" приостановил переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance.