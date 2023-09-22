Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,96 тенге, евро – 506,95 тенге, рубля – 4,96 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 505 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге тенге, продажи – 479,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 506,5 тенге, продажи – 511,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 509тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 4,96 тенге.