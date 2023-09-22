Курсы валют в обменниках Казахстана на 22 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 22 сентября 2023 года (на 11:08 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,96 тенге, евро – 506,95 тенге, рубля – 4,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 505 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 476 тенге тенге, продажи – 479,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 506,5 тенге, продажи – 511,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 509тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 4,96 тенге. Читайте также Курсы валют на выходные дни: 23 и 24 сентября Доллар немного подешевел на торгах 22 сентября Стоимость нефти снижается из-за проблем в китайской экономике

Следите за новостями zakon.kz в: