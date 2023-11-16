Топ-7 ошибок казахстанских инвесторов на фондовых рынках

Самыми распространенными являются отсутствие опыта, четкой стратегии и риск-менеджмента, а зачастую и излишняя самоуверенность, что может привести к фатальным убыткам. Zakon.kz собрал топ-7 ошибок, допускаемых казахстанскими инвесторами на фондовых рынках.

Как рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана, согласно отчету Университета Иллинойса за 2022 год, доля финансово грамотного взрослого населения Казахстана составляет 31-40% против 51-60% в США, 61-70% в Канаде, 71% и более в скандинавских странах. При этом начинающие инвесторы могут не иметь специальных академических или практических знаний, необходимых для инвестирования, и полагаться только собственную интуицию, избегая консультации со специалистами. Все это может вести к убыткам и прекращению инвестиционной деятельности.

Три общие ошибки, допускаемые начинающими инвесторами

По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Казахстана Зарины Скрипченко, казахстанские инвесторы, как и любые другие, могут сталкиваться с несколькими общими ошибками. Среди них:

слабая диверсификация инвестиционного портфеля, что повышает уровень риска и убытков,

отсутствие стратегии инвестирования в надежде на быструю прибыль и паника при краткосрочной волатильности,

недооценка инвестиционных рисков.

Говоря о слабой диверсификации портфеля, эксперты отмечают, что инвесторы, склонные концентрировать все средства в одном активе или секторе, подвергают себя высокому риску потерь в случае неудач. Если инвестор вложит средства только в одну бумагу или в инструменты только из одного сектора, то при их падении он может потерять все. Тогда как при наличии диверсифицированного портфеля одна бумага при падении может привести к потере только 10% ваших вложений, зато другая поможет получить доход, к примеру, в 50%.

"Третья ошибка – недооценка инвестиционных рисков, как правило, складывается из совокупности таких факторов, как уровень финансовой грамотности, сложности с макро- / микроэкономическим и техническим анализом, а также избыточная уверенность", – говорит Зарина Скрипченко.

Ошибки, на которые стоит обратить внимание

Финансовый эксперт АО "Фридом Финанс" Талгат Байбусинов в свою очередь обратил внимание на следующие ошибки инвесторов:

Недостаточное изучение рынка.

Фондовый рынок развивается и предлагает большие возможности, и начинающие инвесторы, полные энтузиазма, совершают ключевую ошибку. Она заключается в отсутствии достаточного анализа активов, рынков или компаний, в которые они инвестируют. Это приводит к большому риску и убыткам.

Эмоциональные решения.

Многие инвесторы поддаются эмоциям, таким как страх, жадность или паника. Эмоциональные реакции могут привести к неразумным действиям, таким как продажа активов на низком уровне или покупка на пике рынка.

Отсутствие риск-менеджмента.

Некоторые инвесторы сосредотачиваются только на потенциальной прибыли и не уделяют достаточного внимания оценке и управлению рисками. Оценка риска и принятие мер по его управлению являются важными аспектами успешного инвестирования.

Краткосрочная перспектива.

Инвесторы, ориентированные исключительно на краткосрочные выгоды и мгновенную прибыль, могут упустить перспективные долгосрочные инвестиционные возможности.

"Здесь стоит учитывать, что долгосрочное инвестирование с учетом целей и стратегии может привести к более стабильным результатам", – говорит Талгат Байбусинов.

Только анализ, холодный расчет и никаких эмоций

Наиболее частые ошибки, на которые указывают эксперты, – это паника и ориентация на краткосрочные показатели.

Из-за отсутствия грамотного анализа инвестор-новичок может приобрести бумаги, ориентируясь лишь на их доходность за последний год, пару недель или месяцев. При этом он может сделать инвестиции под влиянием друга, знакомого, первого впечатления, эмоций и пр. Поэтому существует риск купить ценные бумаги по высокой цене под впечатлением их якобы большой прибыльности, но в итоге увидеть, что котировки бумаг вдруг стали стремительно падать. Испугавшись, начинающий инвестор старается спешно избавиться от актива и готов продать его даже себе в убыток. Но паника приводит его к еще большим потерям.

Эксперты отмечают, что фондовый рынок всегда находится в состоянии движения – взлеты чередуются падениями и наоборот. Вследствие этого инвестирование в течение небольшого промежутка времени – это всегда большой риск. Часто инвесторы ждут быстрых результатов. Однако вопреки заверениям финансовых спекулянтов невозможно точно рассчитать уровень, а также период роста и падения акций. Самые успешные инвестиции – это долгосрочные вложения. В связи с этим эксперты рекомендуют инвестировать на срок минимум три года, а еще лучше – на 5-10 лет.

Конкретные цели и отсутствие иллюзий

Необходимо иметь конкретную цель инвестирования для того, чтобы инвестор решил, какую сумму он готов вложить. Здесь нужен финансовый план, который поможет выработать стратегию инвестирования, а затем и подобрать финансовые инструменты.

Бывает и так, что начинающие инвесторы, совершившие пару успешных операций, начинают считать себя опытными, и тогда возникает еще одна ошибка – излишняя самоуверенность. Успешные сделки порождают ощущение, что инвестор, наконец, стал профессионалом и может зарабатывать теперь больше других. Поэтому необязательно слушать посторонние мнения, тем более если эти люди, в отличие от него, теряют деньги или зарабатывают меньше. Для инвестора это один из самых верных признаков его скорого падения.

Как правило, отсюда следует еще одна ошибка – чрезмерное усреднение. Покупка упавших в цене акций в надежде на их рост в будущем может привести к тому, что бумаги наоборот рухнут еще ниже. Эксперты предупреждают, что ни в коем случае нельзя использовать заемные средства для инвестирования. Во-первых, потому что в случае с усреднением можно потерять все деньги. Во-вторых, придется возвращать заемные средства, да еще и с процентами, возможно.

Заокеанские фондовые страсти и идеальное заблуждение

Если говорить о бумагах отечественных эмитентов на казахстанском фондовым рынке, то по сравнению с американским он более статичен и менее волатилен.

А вот американский фондовый рынок является одной из наиболее диверсифицированных и ликвидных фондовых площадок в мире, что и привлекает на него множество инвесторов, в том числе и казахстанских.

"Проблемами для казахстанских инвесторов, выходящих на американский рынок, могут стать валютные колебания, негативно сказывающиеся на потенциальной доходности, а также необходимость постоянно проводить анализ финансового состояния компаний –объектов инвестирования. И, самое главное, нужно следить за политическими и экономическими событиями в США и других странах мира, способных повлиять на стоимость ценных бумаг", – предупреждает аналитик АФК Зарина Скрипченко.

Остерегайтесь мошенников и не верьте в идеальную стратегию

Эксперты фондового рынка также рекомендуют начинающим инвесторам остерегаться мошенников. Очевидно, что никто и никогда не может гарантировать суперзаработок на бирже, при этом обещая баснословные проценты.

То же касается и идеальной стратегии или якобы некой схемы, позволяющей остаться в выигрыше даже тогда, когда все цены на рынке падают. Есть, конечно, базовые стратегии, которые в прошлом показали неплохие результаты, как минимум, доходность среднего или даже выше среднего уровня.

Однако на самом деле никто не может дать гарантии, что именно она будет всегда лучшей на многие-многие годы вперед. Высокорисковые активы в случае роста дадут солидную прибыль. Но все может быть и с точностью до наоборот. Поэтому даже опытные игроки вкладывают в них лишь до 7-10% от общей суммы инвестиций.