Советы инвесторам: как не потерять деньги на фондовом рынке

Что советуют эксперты, чтобы фондовый рынок стал источником дохода, а не убыточным предприятием для инвестора, Zakon.kz рассказали биржевые эксперты.

Что советуют специалисты биржи

Эксперты Казахстанской фондовой биржи KASE советуют перед тем, как приступить к торговле на фондовом рынке, прежде всего определить для себя три существенных фактора:

какую сумму денег вы готовы инвестировать в инструменты фондового рынка;

на какой срок вы хотите инвестировать ваши деньги в финансовые инструменты;

что для вас важнее: сберечь и приумножить или рискнуть и быстро заработать.

Эксперты АО "Фридом Финанс" рассказали об основных правилах инвестирования более предметно.

Базовые рекомендации

Совет первый: изучите основы

Перед тем как начать инвестировать, ознакомьтесь с основными понятиями финансов, инвестиций и рынков. Понимание основ поможет вам принимать более обоснованные решения. В то время углубленные знания технического и фундаментального анализов помогут Вам самостоятельно находить на рынке перспективные инвестиционные идеи.

Совет второй: установите цели и стратегию

Определите, что вы хотите достичь с помощью инвестиций. Установите конкретные финансовые цели и разработайте стратегию инвестирования, которая соответствует вашим целям и рисковым предпочтениям.

Совет третий: диверсифицируйте портфель

Распределите свои инвестиции между разными активами и классами активов (акции, облигации, ETF и другие), чтобы снизить риски. Диверсификация помогает более устойчиво переносить колебания рынка.

Совет четвертый: инвестируйте в образование

Инвестирование в собственное образование — это один из самых важных шагов, так как знания платят самые большие дивиденды. Читайте книги, следите за новостями рынка, участвуйте в онлайн-курсах и консультируйтесь с опытными инвесторами. Непрерывное самообразование позволит принимать более информированные решения.

Совет пятый: долгосрочная перспектива

Инвестиции часто требуют времени, чтобы приносить прибыль.

Финансовый эксперт АО "Фридом Финанс" Талгат Байбусинов рекомендует думать о своих инвестициях в долгосрочной перспективе и не реагировать на краткосрочные колебания рынка, и обязательно придерживаться своей стратегии.

Как еще избежать ошибок

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко также считает, что инвесторам следует придерживаться базовых правил.

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"Начать инвестирование необходимо с изучения его базовых принципов, включая основы финансов и экономики. Затем следует определить свою инвестиционную стратегию, установив финансовые цели и временные рамки для инвестиций. При этом в начале лучше ориентироваться на долгосрочную перспективу, так как краткосрочные колебания рынка предсказать сложнее". АФК

Крайне важно диверсифицировать инвестиционный портфель и не "класть все яйца в одну корзину". Кроме этого, необходимо регулярно проводить мониторинг своего инвестпортфеля и пересматривать его в соответствии со своими стратегическими целями, рекомендует аналитик.

Также, если вы начинающий инвестор, то неплохим решением на первых порах будет вложить свои инвестиции в отечественный рынок ценных бумаг.

"Торги на казахстанских фондовых площадках можно начать с небольшой, по сравнению с международными рынками, суммой капитала. Это связано как со стоимостью бумаг, так и с более низкими комиссиями брокеров и банков. Далее можно отметить низкую налоговую (освобождение инвесторов от налога на доходы, полученные по ценным бумагам на KASE и AIX) и административную нагрузку (небольшое количество форм для заполнения и отчетности)". Зарина Скрипченко

Не очень большое количество эмитентов, также может облегчить выбор начинающим инвесторам.

"Отсутствие языкового барьера и понимание происходящей в стране ситуации облегчает анализ финансового состояния компаний и перспектив ее развития". Зарина Скрипченко

Дополнительная выгода для инвестора в том, что акциям многих компаний, выплачиваются ежегодные дивиденды.

Помимо перечисленных советов, эксперты также рекомендуют прислушиваться к советам опытных брокеров и профессионалов фондового рынка, советоваться со специалистами. А также проводить собственный анализ ценных бумаг, ведь прежде чем вложиться в ту или иную бумагу необходимо изучить всю информацию по ней.