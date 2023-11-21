Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,56 тенге, евро – 505,81 тенге, рубля – 5,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,9 тенге тенге, продажи – 465,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 508 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.