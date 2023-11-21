Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 ноября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 21 ноября 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,56 тенге, евро – 505,81 тенге, рубля – 5,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,12 тенге, продажи – 5,22 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462,9 тенге тенге, продажи – 465,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге. Читайте также Военные конфликты: как меняются потоки инвестиций Доллар немного подешевел на торгах 20 ноября За 30 лет минимальная заработная плата в Казахстане выросла более чем в 5 тысяч раз

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