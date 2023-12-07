Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,46 тенге, евро – 495,71 тенге, рубля – 4,93 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460,7 тенге тенге, продажи – 463,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494,5 тенге, продажи – 498,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 463 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5,05 тенге.