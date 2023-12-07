Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 декабря

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 7 декабря 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,46 тенге, евро – 495,71 тенге, рубля – 4,93 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 460,7 тенге тенге, продажи – 463,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494,5 тенге, продажи – 498,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 463 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5,05 тенге. Читайте также Рынок микрофинансовых организаций вырос за счет кредитного портфеля МФО Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана Каким будет бюджет Астаны на 2024 год

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