Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 декабря

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 11 декабря 2023 года (на 11:07 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,61 тенге, евро – 493,07 тенге, рубля – 4,99 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459,3 тенге тенге, продажи – 461,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 495,5 тенге, продажи – 498,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,15 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.

Читайте также

Установлена величины комиссионного вознаграждения Нацбанка от суммы инвестдохода ЕНПФ
Установлена величина комиссионного вознаграждения Нацбанка от инвестдохода по пенсионным активам на 2024 год
биткоины
Цены на популярные криптовалюты в долларах США
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 декабря
Лариса Черненко
Казахстан Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: