Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 декабря

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 11 декабря 2023 года (на 11:07 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,61 тенге, евро – 493,07 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459,3 тенге тенге, продажи – 461,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 495,5 тенге, продажи – 498,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,99 тенге, продажи – 5,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге. Читайте также Установлена величина комиссионного вознаграждения Нацбанка от инвестдохода по пенсионным активам на 2024 год Цены на популярные криптовалюты в долларах США Курсы валют в обменниках Казахстана на 10 декабря

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