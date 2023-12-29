Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,64 тенге, евро – 504,77 тенге, рубля – 5,01 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454,5 тенге, продажи – 456,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,3 тенге тенге, продажи – 456,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,11 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,05 тенге.