Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка провело исследование по финансовой грамотности, в том числе и по мошенничеству в этой сфере. Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Казахстане, в материале Zakon.kz

В 2023 году Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) провело четвертое исследование основных показателей финансовой грамотности населения. Опрос проводился среди возрастных групп от 18 лет до 63 лет и старше, в котором приняли участие 3 тысячи человек из трех городов республиканского значения и всех областей Казахстана. Исследование затронуло и вопросы мошенничества в финансовой сфере.

Жертвы мошенников

Тема финансового мошенничества остается актуальной второй год подряд, так как методы обмана граждан становятся все изощреннее и сложнее. Согласно данным агентства, чаще сталкивались с финансовым мошенничеством в западных регионах Казахстана: Атырауской (27,3%), Актюбинской (26,7%) и Мангистауской (26%) областях.

"Жертвами мошенников чаще всего становится молодежь от 18 до 29 лет (23,1%) и люди старшего возраста 50-63 лет (24,9%). Наиболее распространенным видом финансового мошенничества является телефонное интернет-мошенничество "вишинг" (31,5%). При этом чаще всего мошенники связываются со своими жертвами посредством звонка на мобильный или городской телефон (45,6%)". АРРФР

Отмечается, что в большинстве случаев респондентам удалось разоблачить мошенников (61%). Сложнее всего идентифицировать мошенников людям старше 50 лет (41%).

Управление доходами и кредитные отношения

Исследователи обнаружили и другой любопытный момент – треть респондентов – 30,2% (преимущественно в возрасте от 50 до 63 лет) – самостоятельно принимают решения о распределении финансовых средств. При этом 35,6% респондентов от 30 до 49 лет доверяют свои деньги родителям. Каждый пятый респондент доверяет деньги своим супругам и лишь 18,2% ведут общий бюджет.

Наиболее важные аспекты финансовой жизни для участников исследования – своевременная оплата счетов (48,4%), рациональный подход к покупкам (46,4%), также мониторинг бюджета (43,9%).

"В случае сверхлимитного расхода почти каждый третий респондент брал в долг (38,9%) и воспользовался кредитом (35,9%), из которых 12,5% прибегают к микрокредитам, 7,5% оформляют онлайн-кредит. Четверть использовала личные сбережения (23,7%), еще 13,1% снимали средства с депозита". АРРФР

Примечательно, что информация об уровне дохода при оформлении заявки на кредит у 38,2% граждан чаще всего была завышена. 22% признались, что не всегда указывают корректно доход и вероятно, завышают для большей вероятности одобрения займа. 6,1% никогда не указывали свой реальный доход. И только 26,9% не искажают информацию и предоставляют достоверные данные.

"В гендерном разрезе женщины чаще идут на фальсификацию реальных данных о доходах (39%). Не всегда указывают корректные данные и завышают свой доход в большей степени респонденты среднего возраста – 30-49 лет (23,3% и 38,8%). Также очень часто завышают свой доход при подаче заявки на кредит люди пенсионного возраста (43,8%)". АРРФР

Накопления и уровень финграмотности

Исследование показало, что немало граждан стараются откладывать деньги – 48,2%. К слову, за последние три года количество граждан, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, умеренно растет. Для сравнения: так делали 30,6% граждан в 2020 году, 31,4% – в 2021 году и 31,5% в прошлом году.

"Мотивационный фактор приумножения своих сбережений характерен для 24,5%, которые собирают деньги на определенные покупки. Стабильность в аккумулировании финансовых средств отмечается у 16,3% населения". АРРФР

В целом, индекс финансовой грамотности в 2023 году составил 40,5%. Для сравнения: в 2022 году он находился на отметке 40,3%, в 2021 году – 39,52%, в 2020 году – 39,07%. В АРРФР отметили, что данное исследование продемонстрировало преимущество уровня информированности населения – 42,8% – против 41% в 2022 и 35,5% в 2021 годах. При этом наиболее уязвимым звеном стало "управление собственными финансовыми средствами" – 38,6%, а средний показатель зафиксирован в сфере использования финансовых услуг – 40,1%.