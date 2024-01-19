Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 19 января 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,8 тенге, евро – 491,65 тенге, рубля – 5,1 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 451 тенге, продажи – 455 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450,9 тенге тенге, продажи – 452,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 496 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,1 тенге. Читайте также Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку Что изменилось на фондовом рынке Казахстана в 2023 году Курс доллара снизился на торгах 18 января

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