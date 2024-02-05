Более 1,1 триллиона тенге накопилось в спецрезерве для гарантирования депозитов

За 2023 год специальный резерв Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) увеличился на 165 млрд тенге и на начало 2024 года достиг 1 134 млрд тенге. Что такое спецрезерв, для чего он нужен и за счет чего произошло увеличение, рассказали в пресс-службе фонда, сообщает Zakon.kz.

Как формируется и используется спецрезерв

Специальный резерв – это средства, собранные в КФГД, чтобы своевременно компенсировать вкладчикам банков-участников системы гарантирования депозитов (СГД) их депозиты при наступлении страхового случая, то есть лишении лицензии банка-участника.

Он служит "амортизатором" в периоды кризисов, защищая деньги населения от потерь в случае ликвидации банка. Таким образом, наличие спецрезерва влияет на уровень доверия населения к банковской системе и, соответственно, играет важную роль в обеспечении финансовой стабильности.

По данным КФГД, на сегодняшний день он формируется в основном за счет взносов банков-участников системы гарантирования депозитов, а это все банки второго уровня, действующие на территории Казахстана, за исключением исламских. Подробнее со списком банков-участников СГД вкладчики могут ознакомиться на сайте.

Кроме того, специальный резерв также формируется за счет инвестиционного дохода от размещения собственных активов и активов специального резерва КФГД, а также денег, поступающих от ликвидационных комиссий банков в счет удовлетворения требований КФГД по ранее выплаченному возмещению.

В случае необходимости, то есть недостаточности средств спецрезерва для выплаты возмещения вкладчикам, законодательством предусмотрены также дополнительные способы его пополнения – за счет дополнительных взносов банков-участников и займа Национального Банка РК. Но за всю историю деятельности КФГД необходимости дополнительных взносов от банков и получения займа от Нацбанка не возникало – Фонд в полной мере исполнял свои обязательства перед вкладчиками. А совокупные выплаты гарантийного возмещения с начала создания КФГД по сегодняшний день составили более 115 млрд тенге.

Динамика

За 2023 год специальный резерв КФГД увеличился на 165 млрд тенге, что на 17% выше, чем за 2022 год. Прирост специального резерва произошел за счет доходов от инвестирования средств специального резерва (116 млрд тенге), ежеквартальных взносов банков-участников (44 млрд тенге) и поступлений от ликвидационных комиссий в счет удовлетворения требований КФГД по ранее выплаченному возмещению (5 млрд тенге).

"В результате на начало 2024 года специальный резерв с учетом 70% уставного капитала КФГД достиг 1 134 млрд тенге и составляет 5,6% от совокупной суммы гарантируемых депозитов в банках-участниках, что превышает законодательно установленный минимум в 5%". Пресс-служба КФГД

В фонде отметили, что стабильный рост средств фонда обеспечивает надежность системы гарантирования депозитов.

"Если сравнить объем средств в зарубежных фондах страхования депозитов, то уровень резервов КФГД является достаточно высоким и соответствует мировой практике". Пресс-служба КФГД

За подробной информацией вкладчики могут обратиться по бесплатному номеру "1460", а также направить запрос на info@kdif.kz, kdif@kdif.kz или задать вопрос в Telegram-чате @kdif_ask. Кроме того, вся информация о гарантии по депозитам доступна на официальном сайте КФГД, а также в социальных сетях в Instagram и Facebook.

3 января 2024 года стало известно, что в Казахстане будут по-новому регулировать ставки по депозитам физлиц.