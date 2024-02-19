Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 февраля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 19 февраля 2024 года (на 11:15 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,68 тенге, евро – 483 тенге, рубля – 4,85 тенге.

Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 452,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 487,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,94 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449,1 тенге, продажи – 450,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 485,5 тенге, продажи – 488,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,95 тенге. Читайте также Bitcoin закрепился на отметке 52 тыс. долларов: цены на криптовалюты Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля Курсы валют в обменниках Казахстана на 18 февраля

Следите за новостями zakon.kz в: