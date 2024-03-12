Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 12 марта 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,91 тенге, евро – 491,15 тенге, рубля – 4,96 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,98 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449,9 тенге, продажи – 451,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 495,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 492 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,9 тенге. Читайте также Сулейменов рассказал об ухудшающейся ситуации с инфляцией в Казахстане

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