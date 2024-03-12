Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,91 тенге, евро – 491,15 тенге, рубля – 4,96 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 494 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,98 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 449,9 тенге, продажи – 451,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491,5 тенге, продажи – 495,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,83 тенге, продажи – 4,95 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,9 тенге.