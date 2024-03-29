Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 29 марта 2024 года (на 11:09 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,15 тенге, евро – 483,46 тенге, рубля – 4,86 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,7 тенге, продажи – 4,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 450,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482,5 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,87 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 488 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,78 тенге, продажи – 4,85 тенге. Читайте также Бизнес и открытость: Halyk внедрил уникальный продукт для победителей тендеров Филиалы крупных китайских, корейских и турецких банков могут появиться в Казахстане Польза или вред: нужны ли казахстанскому бизнесу льготные кредиты

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