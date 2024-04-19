Инфляция в Казахстане: в каких регионах цены растут быстрее и почему так происходит

Годовая потребительская инфляция в РК снижается ровно 12 месяцев. Сегодня ее значение составило 9,1%, это минимальный уровень с февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

При этом важно понимать, что не везде в Казахстане одинаковый уровень инфляции. Так, в годовом выражении, по данным ERI, наибольший рост цен демонстрируют Карагандинская область (10,8%), Мангистауская (10,1%) и Павлодарская (9,8%). Минимальный уровень инфляции зафиксирован в Кызылординской (8,1%), Туркестанской (8,0%) и Алматинской (6,5%) областях.

Характерно, что во всех областях страны уровень инфляции оказался значительно ниже прошлогодних показателей, особенно показательно снижение инфляции в Мангистау – с 21,7% до 10%.

Иллюстрация: economy.kz

Почему же инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны? Здесь есть три главные причины:

Во-первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса. Во-вторых, в разных регионах регионах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены. В-третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.

Что касается потребительской инфляции в целом, то в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года ее рост по Казахстану составил 100,7%. Особенно сильно выросла стоимость коммунальных услуг. Тарифы на водоотведение увеличились на 6,1%, на электроэнергию – на 5,9%, холодную воду – на 4,4%. Из продуктов питания больше всего подорожали помидоры (+5,8%), яблоки (+4,7%) и сахар (+3,3%).