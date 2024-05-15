Евразийский банк нарастил капитал в 1,5 раза

Евразийский банк в полтора раза увеличил капитал, размер которого превысил 304 млрд тенге по итогам 2023 года. Активы банка за этот период выросли на 14% до 2,70 трлн тенге, прибыль – до 95,4 млрд тенге, или на 15% по сравнению с предыдущим 2022 годом.

Финансовые результаты группы АО "Евразийский банк" опубликованы в консолидированной финансовой отчетности, составленной по стандартам МФСО и подтвержденные международным аудиторским заключением.

Неконсолидированная прибыль банка за 2023 год в размере 96,8 млрд тенге по решению акционеров капитализирована в нераспределенную прибыль прошлых лет. Дивиденды по простым акциям АО "Евразийский банк" решено не выплачивать.

"Мы достигли значительного притока капитала, что позволяет нам расширять возможности финансирования наших клиентов, экономики, наращивая активы и инвестируя в разработку новых продуктов. Свой фокус в прошедшем году мы направили на цифровизацию и улучшение клиентского опыта. Обновление версий мобильных приложений и подключение государственных услуг в Smartbank и Smart Business напрямую отразилось на увеличении NPS. Внушительный прирост депозитного портфеля, особенно в рознице, подтверждает приверженность людей и компаний к банку, как стабильному финансовому институту. "Благодарим за доверие, с любовью, Евразийский!" – под таким слоганом мы продолжаем работу сегодня, в год 30-летия банка. Мы нацелены на обслуживание клиентов и деловых партнеров с высоким уровнем надежности, доверия и удобства". Председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service дважды в 2023 году, что достаточно редко для отрасли, повышало долгосрочные рейтинги депозитов Евразийского банка до Ba3 с В2, а также его базовый кредитный рейтинг до b1 с b3 с позитивным прогнозом, отмечая эффективную работу банка по снижению проблемных активов и способности генерировать прибыль.

Качество кредитных портфелей банка находится на высоком уровне. Доля NPL +90 снизилась до 4,19% на 1 января 2024 года с 6,69% годом ранее за счет эффективного управления рисками и работы по возврату просроченных кредитов.

Цифровая трансформация и обновление IT архитектуры позволили банку перевести большинство услуг и продуктов в онлайн формат: почти 80% всех кредитных заявок принято и более 50% депозитных продуктов доступны в онлайн-режиме.

Ключевые показатели консолидированной финансовой отчетности:

Рост активов группы Евразийского банка в 2023 году на с 2,36 трлн тенге в 2022 году, в т.ч. за счет роста кредитного портфеля банка.

Расширение кредитования за 12 месяцев 2023 года – на 28% до 1,36 трлн тенге с 1,06 трлн тенге.

Рост чистых процентных доходов на 63% за счет расширения кредитования экономики, как в корпоративном, так и розничном сегментах.

Прирост средств на депозитах и счетах клиентов на 11% – до 2,144 трлн тенге с 1,931 трлн тенге, что банк расценивает как высокую степень доверия клиентов.

Увеличение собственного капитала банка на 54% – до 304,1 млрд тенге за счет инвестирования нераспределенной прибыли прошлых лет.

Коэффициент достаточности собственного капитала 21,7% при нормативе 10%, один из лучших показателей на рынке, позволяет продолжить активный рост.

Рост консолидированной чистой прибыли на 15%.

Доли на рынке

В 2023 году банк уверенно сохранял позиции по основным финансовым показателям:

активы – с долей 5,4% (7 место)

кредитный портфель – с долей 4,9% (7 место)

капитал – с долей 4,5% (7 место)

средства клиентов – с долей 5,9% (6 место)

вклады населения – с долей 5,2% (5 место)

вклады юридических лиц – с долей 6,9% (4 место)

Розничный бизнес

Банк удерживает лидерство – №1 с долей рынка 45% в автокредитовании новых авто и 27,3% рынка – совокупно – в кредитовании новых и бывших в употреблении авто при значительном усилении конкуренции в данном сегменте.

Фокус на цифровизацию, улучшение клиентского пути и расширение продуктовой линейки позволили нарастить:

- объем кредитного портфеля – на 28%;

- средств клиентов – на 22%;

- чистого операционного дохода – на 30% за год.

Банк вошел в топ-5 банков, превысивших 1 трлн тенге по вкладам физических лиц (5-е место по приросту в абсолютном выражении +202 млрд тенге за год).

Благодаря своевременным антифрод мерам в мобильном приложении Smartbank в 5 раз снизилось число фродовых кейсов по карточным операциям и кредитам.

Релиз обновленной версии мобильного приложения в августе 2023 года способствовал росту NPS Smartbank с 11% до 26%.

Корпоративный бизнес

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, за 2023 год выросли на 14%, или на 59 млрд тенге.

В результате обновления системы дистанционного банковского обслуживания Smart Business состоялся запуск серии новых продуктов и сервисов, расширена функциональность мобильного сервиса, в том числе в государственных услугах (GovТech).

Банк расширил продуктовую линейку по карточным продуктам для бизнеса и продолжает работу по цифровизации остальных продуктов для клиентов.

Запущены цифровые тендерные гарантии и сервис по регистрации ИП, открытие счетов для ИП/ТОО через сайт банка, что позволило предпринимателям открывать счета ИП в онлайн-режиме в 24 раза быстрее (со 120 до 5 минут).

В группу АО "Евразийский банк", помимо банка, входят дочерние предприятия – ТОО "Евразийский проект-1" и ТОО "Евразийский проект-2". АО "Евразийская финансовая компания" является материнской компанией банка и владеет 100% акций банка.

*Информация приведена на основе данных НБРК и внутренней аналитики банка

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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