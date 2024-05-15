Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Евразийский банк нарастил капитал в 1,5 раза

В 1,5 раза увеличил капитал в 2023 году, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 19:38 Фото: Евразийский банк
Евразийский банк в полтора раза увеличил капитал, размер которого превысил 304 млрд тенге по итогам 2023 года. Активы банка за этот период выросли на 14% до 2,70 трлн тенге, прибыль – до 95,4 млрд тенге, или на 15% по сравнению с предыдущим 2022 годом.

Финансовые результаты группы АО "Евразийский банк" опубликованы в консолидированной финансовой отчетности, составленной по стандартам МФСО и подтвержденные международным аудиторским заключением.

Неконсолидированная прибыль банка за 2023 год в размере 96,8 млрд тенге по решению акционеров капитализирована в нераспределенную прибыль прошлых лет. Дивиденды по простым акциям АО "Евразийский банк" решено не выплачивать.

"Мы достигли значительного притока капитала, что позволяет нам расширять возможности финансирования наших клиентов, экономики, наращивая активы и инвестируя в разработку новых продуктов. Свой фокус в прошедшем году мы направили на цифровизацию и улучшение клиентского опыта. Обновление версий мобильных приложений и подключение государственных услуг в Smartbank и Smart Business напрямую отразилось на увеличении NPS. Внушительный прирост депозитного портфеля, особенно в рознице, подтверждает приверженность людей и компаний к банку, как стабильному финансовому институту. "Благодарим за доверие, с любовью, Евразийский!" – под таким слоганом мы продолжаем работу сегодня, в год 30-летия банка. Мы нацелены на обслуживание клиентов и деловых партнеров с высоким уровнем надежности, доверия и удобства". Председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service дважды в 2023 году, что достаточно редко для отрасли, повышало долгосрочные рейтинги депозитов Евразийского банка до Ba3 с В2, а также его базовый кредитный рейтинг до b1 с b3 с позитивным прогнозом, отмечая эффективную работу банка по снижению проблемных активов и способности генерировать прибыль.

Качество кредитных портфелей банка находится на высоком уровне. Доля NPL +90 снизилась до 4,19% на 1 января 2024 года с 6,69% годом ранее за счет эффективного управления рисками и работы по возврату просроченных кредитов.

Цифровая трансформация и обновление IT архитектуры позволили банку перевести большинство услуг и продуктов в онлайн формат: почти 80% всех кредитных заявок принято и более 50% депозитных продуктов доступны в онлайн-режиме.

Ключевые показатели консолидированной финансовой отчетности:

  • Рост активов группы Евразийского банка в 2023 году на с 2,36 трлн тенге в 2022 году, в т.ч. за счет роста кредитного портфеля банка.
  • Расширение кредитования за 12 месяцев 2023 года – на 28% до 1,36 трлн тенге с 1,06 трлн тенге.
  • Рост чистых процентных доходов на 63% за счет расширения кредитования экономики, как в корпоративном, так и розничном сегментах.
  • Прирост средств на депозитах и счетах клиентов на 11% – до 2,144 трлн тенге с 1,931 трлн тенге, что банк расценивает как высокую степень доверия клиентов.
  • Увеличение собственного капитала банка на 54% – до 304,1 млрд тенге за счет инвестирования нераспределенной прибыли прошлых лет.
  • Коэффициент достаточности собственного капитала 21,7% при нормативе 10%, один из лучших показателей на рынке, позволяет продолжить активный рост.
  • Рост консолидированной чистой прибыли на 15%.

Доли на рынке

В 2023 году банк уверенно сохранял позиции по основным финансовым показателям:

  • активы – с долей 5,4% (7 место)
  • кредитный портфель – с долей 4,9% (7 место)
  • капитал – с долей 4,5% (7 место)
  • средства клиентов – с долей 5,9% (6 место)
  • вклады населения – с долей 5,2% (5 место)
  • вклады юридических лиц – с долей 6,9% (4 место)

Розничный бизнес

  • Банк удерживает лидерство – №1 с долей рынка 45% в автокредитовании новых авто и 27,3% рынка – совокупно – в кредитовании новых и бывших в употреблении авто при значительном усилении конкуренции в данном сегменте.
  • Фокус на цифровизацию, улучшение клиентского пути и расширение продуктовой линейки позволили нарастить:

- объем кредитного портфеля – на 28%;
- средств клиентов – на 22%;
- чистого операционного дохода – на 30% за год.

  • Банк вошел в топ-5 банков, превысивших 1 трлн тенге по вкладам физических лиц (5-е место по приросту в абсолютном выражении +202 млрд тенге за год).
  • Благодаря своевременным антифрод мерам в мобильном приложении Smartbank в 5 раз снизилось число фродовых кейсов по карточным операциям и кредитам.
  • Релиз обновленной версии мобильного приложения в августе 2023 года способствовал росту NPS Smartbank с 11% до 26%.

Корпоративный бизнес

  • Кредиты, выданные корпоративным клиентам, за 2023 год выросли на 14%, или на 59 млрд тенге.
  • В результате обновления системы дистанционного банковского обслуживания Smart Business состоялся запуск серии новых продуктов и сервисов, расширена функциональность мобильного сервиса, в том числе в государственных услугах (GovТech).
  • Банк расширил продуктовую линейку по карточным продуктам для бизнеса и продолжает работу по цифровизации остальных продуктов для клиентов.
  • Запущены цифровые тендерные гарантии и сервис по регистрации ИП, открытие счетов для ИП/ТОО через сайт банка, что позволило предпринимателям открывать счета ИП в онлайн-режиме в 24 раза быстрее (со 120 до 5 минут).

В группу АО "Евразийский банк", помимо банка, входят дочерние предприятия – ТОО "Евразийский проект-1" и ТОО "Евразийский проект-2". АО "Евразийская финансовая компания" является материнской компанией банка и владеет 100% акций банка.

*Информация приведена на основе данных НБРК и внутренней аналитики банка

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнерский материал.

Читайте также

Цены, мясо, Россия, импорт
В России резко подорожало мясо птицы: чего ждать Казахстану
деньги, зарплата, статистика, сферы
Больше миллиона: кому в Казахстане платят самые высокие зарплаты
недвижимость, цены
Стоимость жилья: как изменились цены на аренду и продажу квартир с начала года
Константин Вноровский
Банки Евразийский банк 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: