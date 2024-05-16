Как выросли акции казахстанских компаний в апреле и что повлияло на их рост

Насколько изменилась цена акций казахстанских компаний на фондовой бирже по итогам апреля и какие бумаги прибавили в цене, в материале Zakon.kz.

По данным Казахстанской фондовой биржи, значение индекса KASE в апреле снизилось на 1,3% и к концу месяца составило 5011,59 пункта.

"Объем сделок с индексными акциями в апреле составил 11,9 млрд тенге, что на 603,5 млн тенге выше показателя марта. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Эйр Астана" – 2 млрд тенге или 16,9% от общего объема торгов с индексными акциями", – сообщили на бирже.

При этом наибольший рост по итогам апреля показали простые акции представителя нефтегазового сектора АО "НК "КазМунайГаз", которые выросли в цене на 7,4% на фоне роста цен на нефть на мировых товарных рынках.

На втором месте простые акции АО "Банк ЦентрКредит", которые прибавили в цене 4,2%. По информации KASE, акционеры банка на годовом общем собрании приняли решение утвердить аудированную годовую отчетность банка за 2023 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям банка, а чистый доход за 2023 год в сумме 135,2 млрд тенге оставить на счете нераспределенной прибыли. На третьем месте простые акции АО "Народный банк Казахстана", которые прибавили 2,5%.

"Банк сообщил о досрочном полном возврате в размере 250 млрд тенге государственной поддержки, полученной Казкоммерцбанком в виде депозита АО "Казахстанский фонд устойчивости". Кроме того, банк сообщил о продаже 100% акций ОАО "Халык Банк Кыргызстан". 25 апреля 2024 года акционеры банка на годовом общем собрании приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам деятельности банка за 2023 год в размере 25,43 тенге на одну простую акцию на общую сумму 277,7 млрд тенге". KASE

Фото: KASE

В минус по итогам апреля ушли компании телекоммуникационного сектора. Так, простые акции АО "Казахтелеком" потеряли в цене 0,8%, простые акции АО "Kcell" – 4,4%.

Акции Kaspi.kz снизились на 7,8%. Стоит отметить, что в апреле годовым общим собранием акционеров компании было принято решение выплатить дивиденды за 2023 год в размере 850 тенге на одну простую акцию. Согласно финансовым результатам за первый квартал 2024 года выручка и чистая прибыль компании увеличились на 40% и 28% соответственно.

В целом капитализация рынка акций составила 30,5 трлн тенге, что на 1,1% ниже показателя предыдущего месяца. Объем торгов акциями в апреле увеличился относительно марта на 61,5%, или на 8,2 млрд тенге и составил 21,5 млрд тенге. Отмечается, что торги акциями в апреле проходили исключительно на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 63% от всего объема сделок с акциями, на долю банков – 2%, на долю брокерско-дилерских организаций – 19,5%, на долю других институциональных инвесторов – 2,4%, на долю прочих юридических лиц – 13%. Доля нерезидентов составила 5,9%, сообщает биржа.

Объем торгов в секторе иностранных акций KASE Global в апреле составил 2,2 млрд тенге и снизился относительно марта на 15,6%, или на 408,8 млн тенге.

Наибольшее количество сделок заключено с акциями:

Intel Corporation – 846 сделок на общую сумму 151,8 млн тенге;

Apple Inc. – 592 сделки на общую сумму 123,6 млн тенге;

Pfizer Inc. – 589 сделок на общую сумму 56,3 млн тенге;

Ford Motor Company – 582 сделки на общую сумму 50,2 млн тенге;

The Coca-Cola Company – 581 сделка на общую сумму 71,9 млн тенге.

По категориям инвесторов 51,8% пришлось на физических лиц, 40,5% – на брокерско-дилерские организации, 7,7% – на прочие юридические лица, доля нерезидентов составила лишь 0,3%.