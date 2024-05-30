Как перестать беспокоиться и начать жить без долгов
Конечно, каждый из нас хотел бы обладать если не всем, что душа пожелает, то хотя бы большей частью. Купить новый смартфон или другой гаджет, хорошо выглядеть и при этом оплачивать все свои нужды – чем не сказка наяву?
Но как часто в порыве желания обладать чем-то заветным мы совершаем совсем нерациональные действия. Например, берем кредиты и микрозаймы, зная, что наши запросы превышают уровень наших возможностей…
Мы понимаем, что кредитомания – зависимость XXI века, но не можем избавиться от желания пользоваться заманчивыми благами, хотя бы создавая видимость хорошей и состоятельной жизни.
А как мы умеем себя успокаивать! Мы говорим своему внутреннему "Я": "У меня есть работа. Я смогу платить по счетам". И некоторым – тем, кто действительно умеет рассчитывать свои резервы, это действительно удается.
Но есть и другие. Те, кто думает, что решат этот вопрос позже. Что проблема исчезнет сама собой. Главное – это получить желаемое и почувствовать восторг в момент покупки! Сиюминутное счастье от обладания заветной вещью сегодня и сейчас затмевает неприятные последствия, которые настанут в будущем. "Сегодня я на вершине блаженства! А будущее… А о будущем я подумаю потом!" – знакомые мысли, не правда ли?
С точки зрения психологии, проблема кредитомании связана с определенными типами мышления.
Сегодня психологи выделяют три внутренних позиции: "взрослый", "родитель" и "ребенок". "Взрослый" в нашем сознании (и подсознании) отвечает за рассудительность. "Родитель" – наш внутренний критик. "Ребенок" же совершает поступки, руководствуясь только сиюминутными желаниями. В идеале принимать жизнеопределяющие решения должен "взрослый" при разумной критике "родителя", потому что "ребенку" рассчитать все риски просто невозможно.
Легкодоступные кредиты создают иллюзию вседозволенности. Мы начинаем снимать с себя ответственность: "Ерунда! Если что, еще кредит возьму!". В конце концов ситуация выходит из-под контроля.
Что дальше? Не рассчитав силы, человек приходит к сложному выбору: отказать себе в необходимом или же оплатить платеж по кредиту. Наступает тревога. Жить с этой тревогой, конечно, можно, но стоит ли? Ведь дальше могут быть звонки коллекторов, аресты счетов, суды, вечный стресс, беспокойство, испорченные отношения с близкими. И, конечно, постоянное желание взять новый кредит, чтобы оплатить старый.
Это и называется "долговая яма". Тревога приобретает необъятные масштабы, порой перерастая в панические атаки и даже суицидальные мысли. Постоянный стресс может привести не только к депрессии, но и к другим серьезным последствиям и болезням, так как в моменты сильного стресса организм вырабатывает колоссальные дозы кортизола.
Фото: Дарья Митрофанова
Для того, чтобы оградить себя от необдуманных покупок и займов, попробуйте выполнять следующие техники:
- Ведите дневник доходов и расходов. При необходимости обратитесь к специалистам и пройдите курс финансовой грамотности. В наше время знать, как правильно распоряжаться деньгами, – престижный навык. Многие упускают этот момент. А ведь есть даже специально разработанные схемы для тех, кто копит деньги, а не долги! Это, в свою очередь, поможет прогнозировать: потянете ли вы еще один кредит?
- В момент сильной тревоги постарайтесь откинуть все мысли и медленно, глубоко дышать, направляя свое внимание только на дыхание. Если сложно сконцентрироваться, найдите курсы аутотренинга в интернете и послушайте их.
- Снимайте стресс способом, помогающим именно вам. Кому-то, например, очень хорошо помогают занятия спортом, а для кого-то это могут быть спокойные рутинные занятия.
- Постарайтесь не включать эмоции, представьте ситуацию от третьего лица и с холодным рассудком принимайте решения. Взгляд со стороны помогает решить многие вопросы.
- Внутренне настройтесь положительно, не изматывайте себя стрессом.
- Перед тем как брать в долг, отследите, в каком состоянии вы это делаете. Действительно ли эта покупка пойдет вам на пользу? (Не с точки зрения удовлетворения детских потребностей, а с точки зрения практичности.)
- Вспомните, чем обернулись ваши прошлые долги, и еще раз хорошо обдумайте вопрос.
- Самое главное – это внутреннее осознание того, что вы взрослый человек и сами способны заработать нужные деньги. Самостоятельный заработок приносит куда больше удовольствия, чем заемные деньги.
- Не бойтесь просить помощи у близких и родных, если с вами случилась подобная ситуация.
- Обратитесь к психологу, если чувство тревоги частое или фоновое. Не говоря уже о том, если у вас начались панические атаки.
- Обратитесь за решением вопроса к профессионалам. В Казахстане действует закон о банкротстве физических лиц. Грамотный юрист поможет вам решить вопрос с долгом, освободив вас от бюрократии и беготни по инстанциям. В это время у вас будет возможность позаботиться о своем ментальном состоянии.