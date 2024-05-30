Как перестать беспокоиться и начать жить без долгов

Наше время – время соблазнов. "Купи!", "Оформи в рассрочку!", "Возьми до зарплаты!". Такие "гуманные" призывы сопровождают нас везде и всюду. И часто мы, сами того не замечая, идем на поводу желаний, забывая о своих возможностях.

Конечно, каждый из нас хотел бы обладать если не всем, что душа пожелает, то хотя бы большей частью. Купить новый смартфон или другой гаджет, хорошо выглядеть и при этом оплачивать все свои нужды – чем не сказка наяву?

Но как часто в порыве желания обладать чем-то заветным мы совершаем совсем нерациональные действия. Например, берем кредиты и микрозаймы, зная, что наши запросы превышают уровень наших возможностей…

Мы понимаем, что кредитомания – зависимость XXI века, но не можем избавиться от желания пользоваться заманчивыми благами, хотя бы создавая видимость хорошей и состоятельной жизни.

А как мы умеем себя успокаивать! Мы говорим своему внутреннему "Я": "У меня есть работа. Я смогу платить по счетам". И некоторым – тем, кто действительно умеет рассчитывать свои резервы, это действительно удается.

Но есть и другие. Те, кто думает, что решат этот вопрос позже. Что проблема исчезнет сама собой. Главное – это получить желаемое и почувствовать восторг в момент покупки! Сиюминутное счастье от обладания заветной вещью сегодня и сейчас затмевает неприятные последствия, которые настанут в будущем. "Сегодня я на вершине блаженства! А будущее… А о будущем я подумаю потом!" – знакомые мысли, не правда ли?

С точки зрения психологии, проблема кредитомании связана с определенными типами мышления.

Сегодня психологи выделяют три внутренних позиции: "взрослый", "родитель" и "ребенок". "Взрослый" в нашем сознании (и подсознании) отвечает за рассудительность. "Родитель" – наш внутренний критик. "Ребенок" же совершает поступки, руководствуясь только сиюминутными желаниями. В идеале принимать жизнеопределяющие решения должен "взрослый" при разумной критике "родителя", потому что "ребенку" рассчитать все риски просто невозможно.

Легкодоступные кредиты создают иллюзию вседозволенности. Мы начинаем снимать с себя ответственность: "Ерунда! Если что, еще кредит возьму!". В конце концов ситуация выходит из-под контроля.

Что дальше? Не рассчитав силы, человек приходит к сложному выбору: отказать себе в необходимом или же оплатить платеж по кредиту. Наступает тревога. Жить с этой тревогой, конечно, можно, но стоит ли? Ведь дальше могут быть звонки коллекторов, аресты счетов, суды, вечный стресс, беспокойство, испорченные отношения с близкими. И, конечно, постоянное желание взять новый кредит, чтобы оплатить старый.

Это и называется "долговая яма". Тревога приобретает необъятные масштабы, порой перерастая в панические атаки и даже суицидальные мысли. Постоянный стресс может привести не только к депрессии, но и к другим серьезным последствиям и болезням, так как в моменты сильного стресса организм вырабатывает колоссальные дозы кортизола.

Фото: Дарья Митрофанова

Для того, чтобы оградить себя от необдуманных покупок и займов, попробуйте выполнять следующие техники: