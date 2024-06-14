Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,38 тенге, евро – 487,22 тенге, рубля – 5,14 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 454 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,1 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450,7 тенге, продажи – 452,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 5,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451,5 тенге, продажи – 453,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 489 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,05 тенге.