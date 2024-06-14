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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 июня

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:08 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 14 июня 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,38 тенге, евро – 487,22 тенге, рубля – 5,14 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 454 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 490 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,1 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 450,7 тенге, продажи – 452,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 488 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 5,03 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 451,5 тенге, продажи – 453,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 483 тенге, продажи – 489 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,05 тенге.

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